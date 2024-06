در تریلر جدید، تاریخ عرضه‌ی The First Descendant اعلام شد

بازی The First Descendant برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ معرفی شد و از همان ابتدا، به لطف موتور بازی‌سازی Unreal Engine ۵ از جلوه‌های بصری خیره‌کننده‌ای برخوردار بود. ماه گذشته، شرکت Nexon Games تریلر داستانی طولانی‌ای را برای بازی The First Descendant منتشر کرد که زمینه‌ساز داستانی بلندپروازانه برای این عنوانی در سبک غارت‌گر-تیرانداز […]