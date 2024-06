تاریخ عرضه Kunitsu-Gami: Path of the Goddess با انتشار تریلری مشخص شد

طی مراسم Summer Game Fest 2024، تریلری جدید از بازی Kunitsu-Gami: Path of the Goddess منتشر شد. تریلر جدید این بازی را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: بازی Kunitsu-Gami: Path of the Goddess در ۱۹ جولای ۲۰۲۴ (۲۹ تیر ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.