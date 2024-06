ببینید؛ اولین تریلر انیمه‌ی اقتباسی توم ریدر منتشر شد

طبق خلاصه داستان رسمی انیمه که توسط نت‌فلیکس منتشر شده، در این سریال جدید، لارا کرافت (Lara Croft) دوستان خود را ر‌ها کرده تا وارد ماجراجویی‌های شخصی خطرناک‌ خود شود. اما زمانی که یک اثر هنری خطرناک و قدرتمند چینی توسط دزدی با ارتباط شخصی عجیب و غریب از عمارت کرافت به سرقت می‌رود، او باید به خانه بازگردد. لارا در سفرش با خود واقعی‌اش روبرو می‌شود و تصمیم می‌گیرد که می‌خواهد به چه نوع قهرمانی تبدیل شود.

این انیمه با عنوان Tomb Raider: The Legend of Lara Croft، پس از وقایع بازی Shadow of the Tomb Raider به عنوان آخرین فصل از سه‌گانه‌ی جدید سری از استودیوی کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics) و ظاهرا قبل از رویداد‌های بازی بعدی توم ریدر جریان دارد.

استودیوی Powerhouse Animation این انیمه را تولید خواهد کرد. این استودیو در گذشته آثاری نظیر کسلوانیا (Castlevania) و Masters of the Universe: Revelation را برای نت‌فلیکس تولید کرده است. هایلی اتول (Hayley Atwell) که بازیگری در آثاری نظیر Mission: Impossible – Dead Reckoning و Captain America: The First Avenger را در کارنامه‌ی کاری خود دارد، در این سریال جدید، وظیفه‌ی صداپیشگی لارا کرافت را بر عهده خواهد داشت. آلن مالدونادو (Allen Maldonado) نیز در نقش زیپ و ارل بایلون (Earl Baylon) در نقش جونا مایاوا به اتول ملحق خواهند شد.

علاوه بر این انیمه‌ی جدید، گفتنی است که شرکت آمازون (Amazon) در حال توسعه‌ی یک سریال لایو اکشن توم ریدر با نویسندگی فیبی والر-بریج (Phoebe Waller-Bridge) است که در آثاری نظیر Fleabag و Indiana Jones and Dial of Destiny نقش‌آفرینی کرده است. در این میان بازی بعدی سری توم ریدر با آنریل انجین ۵ در کریستال داینامیکس در حال توسعه است و توسط آمازون منتشر می‌شود.

انیمه‌ی Tomb Raider: The Legend of Lara Croft در ۱۰ اکتبر (۱۹ مهر) سال جاری از شبکه‌ی نت‌فلیکس پخش می‌شود. در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: Polygon

نوشته ببینید؛ اولین تریلر انیمه‌ی اقتباسی توم ریدر منتشر شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala