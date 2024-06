فیلم اقتباسی Just Cause در دست ساخت است

دمیتری ام. جانسون (Dmitri M. Johnson)، مایک گلدبرگ (Mike Goldberg) و تیموتی آی استیونسون (Timothy I. Stevenson) که تا پیش از این روی اقتباس‌های سینمایی Tomb Raider و Sonic the Hedgehog کار کرده‌اند حال به این پروژه‌ی جدید پیوسته‌اند. دن جوونز (Dan Jevons) نیز به عنوان تهیه‌کننده‌ی اجرایی به تیم ساخت فیلم ملحق شده است.

گزارش THR ادعا دارد کمپانی یونیورسال خیلی سریع به تولید فیلم اقتباسی Just Cause چراغ سبز نشان داده است. زیرا آن‌ها می‌دانند اقتباس‌های ویدیوگیمی موج روبه‌رشدی هستند که به عنوان جایگزین تازه‌ی ژانر ابرقهرمانی در گیشه شناخته می‌شوند. برای مثال انیمیشن برادران سوپر ماریو (The Super Mario Bros. Movie) و فیلم پنج شب در فردی (Five Nights at Freddy) که توزیع‌کننده‌ی هر دو، شرکت یونیورسال است توانستند به ترتیب ۱.۴ میلیارد دلار و ۲۹۰ میلیون دلار در سرتاسر جهان بفروشند.

متاسفانه در حال حاضر اطلاعات بیشتری در رابطه با اینکه چه کسی داستان این اثر را می‌نویسد یا چه بازیگرانی در آن حضور خواهند داشت، در دسترس نیست. از دیگر لایواکشن‌های اقتباسی می‌توان به زلدا (The Legend of Zelda) اشاره کرد که طی همکاری نزدیک کمپانی سونی موشن پیکچرز (Sony Motion Pictures) و شیگرو میاموتو (Shigeru Miyamoto) مراحل توسعه را پشت سر می‌گذارد.

