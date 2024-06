۷ بازی انحصاری پلی‌استیشن که گرافیک بهتری از Hellblade 2 دارند

البته پلی‌استیشن با لیست عظیمی از بازی‌های انحصاری خود، دارای بازی‌هایی که از نظر جلوه‌های بصری به طور کلی عملکرد بهتری نسبت به این بازی نشان داده‌اند. در این مقاله به ۷ مورد از آن‌ها خواهیم پرداخت.

۷. Ghost of Tsushima

تهیه‌کننده: Sony Interactive / سازنده: Sucker Punch Productions

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PS4, PS5, PC

گوست آو سوشیما که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، نه تنها با داستان و مبارزات جذاب، بلکه با جلوه‌های بصری نفس‌گیر خود، بازیکنان را مجذوب خود کرد. این بازی به دلیل توجه دقیق به جزئیات و توانایی آن در ایجاد دنیایی که هم زیبا و هم باورپذیر به نظر می‌رسد، متمایز است. جزیره سوشیما نه تنها با مناظر متنوع زنده می‌شود، بلکه این مناظر را با سطحی از جزئیات به نمایش می‌گذارد که تصور اینکه مربوط به نسل قبل است، سخت محسوب می‌شود. سیستم روشنایی بازی به صورت پویا در طول روز تغییر می‌کند و در هنگام طلوع خورشید، جهان را با درخششی گرم و در هنگام غروب خورشید سایه‌های طولانی ایجاد می‌کند که خیره شدن به آن‌ها برای ساعت‌ها را تشویق می‌کند. جزئیات ظریف مانند گل‌های وحشی پراکنده در علفزار‌ها یا کرم‌های شب‌تابی که در شب می‌رقصند، لایه‌ای از جذابیت و واقع‌گرایی را به جهان اضافه می‌کنند. در این میان جین ساکای و دیگر شخصیت‌ها با جزئیات دقیق، از بافت لباس گرفته تا عبارات ظریف در چهره‌شان، رندر شده‌اند و برای اثری که ۴ سال پیش منتشر شده، بیش از حد خوب هستند.

۶. Gran Turismo 7

تهیه‌کننده: Sony Interactive / سازنده: Polyphony Digital

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم: PS4, PS5

گرن توریسمو با هفتمین نسخه‌ی خود یک شگفتی را روی پلی‌استیشن رقم زد. این بازی نه تنها در ارائه‌ی یک گیم‌پلی فوق‌العاده عالی عمل کرد بلکه از نظر بصری نیز شگفت‌انگیز بود. در یک بازی مسابقه‌ای اولین چیزی که از نظر بصری باید به آن توجه شود، جزئیات خودروها است. استودیوی پلیفونی دیجیتال در این بازی قدرت هنرمندان خود را به نمایش گذاشته زیرا خودرو‌ها با جزئیات خیره‌کننده و با بازآفرینی دقیق همتایان واقعی تا دوخت روی صندلی‌ها و عناصر کوچک روی داشبورد، ارائه شده‌اند. مدل‌سازی آسیب نیز با خراش‌ها، فرورفتگی‌ها و حتی کثیفی‌ها روی ماشین در حین مسابقه همراه می‌شود. در حالی که مدل‌های خودرو استثنایی هستند، محیط‌ها نیز طراحی خوبی دارند و به اندازه‌ کافی در آن‌ها جزئیات دیده می‌شود. در این میان یکی از بزرگترین نکات برجسته استفاده از قابلیت ردیابی پرتو است. این امر به ویژه در بدنه خودرو‌ها قابل توجه است، جایی که تمام جزئیات محیط روی بدنه منعکس می‌شود. برای درک بهتر گرافیک کافی است که تصویر بالا را به فردی که با این سری آشنا نیست نشان دهید و بگویید که واقعی بودن یا نبودن آن را مشخص کند!

۵. The Last of Us Part 1

تهیه‌کننده: Sony Interactive / سازنده: Naughty Dog

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم: PS5, PC

بازی The Last of Us Part I، بازسازی کامل نسخه ۲۰۱۳ بود و داستان دلخراش ناتی داگ را با تغییرات گرافیکی خیره‌کننده به پلی‌استیشن ۵ آورد. یکی از برجسته‌ترین پیشرفت‌ها در مدل‌های شخصیت‌های بازی نهفته است. جوئل و الی، همراه با شخصیت‌های مکمل، باجزئیاتی باورنکردنی رندر شده‌اند و جزئیات ریز مانند چین و چروک، جای زخم و حتی تار‌های مو لایه‌ای از واقع گرایی را به بازی می‌افزاید. دنیای ویران شده‌ی بازی نیز به دقت با بافت‌های محیطی باکیفیت و جلوه‌های نورپردازی خیره‌کننده بازسازی شده است. این توجه به جزئیات در تکسچرها و انیمیشن‌ها با نورپردازی بهتر همراه می‌شود تا شاهد بهترین نسخه از بازی تاکنون باشیم. در نهایت مهم‌تر از همه، ریمیک لست آو آس ۱ برخلاف نسخه‌ی اصلی، تمام صحنه‌های سینمایی با آن سطح فوق‌العاده از کیفیت را روی خود کنسول رندر می‌کند. این در حالی است که بازی روی پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۳ از صحنه‌های از پیش رندر شده استفاده می‌کرد.

۴. Final Fantasy XVI

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Square Enix Creative

سال انتشار: ۲۰۲۳

پلتفرم: PS5, PC

فاینال فانتزی ۱۶ بازیکنان را به یک سفر بصری خیره‌کننده در دنیای والیستیا می‌برد. از شهر شلوغ روزاریا گرفته تا زمین‌های بایر و متروک فراتر آن، دنیای بازی با جزئیات بدیعی ارائه شده است. بافت‌ها نیز کیفیت خوبی دارند و جلوه‌های نوری پویا حس غوطه‌وری را افزایش می‌دهند. شخصیت‌های برجسته‌ای مانند کلایو و جاشوا با مدل‌های شخصیتی پیچیده که حالات چهره واقعی و زره‌های دقیق را به نمایش می‌گذارند، زنده می‌شوند. در این میان صحنه‌های سینمایی به طور یکپارچه با گیم‌پلی ترکیب می‌شوند و مرز بین فیلم و بازی ویدیویی را بیشتر محو می‌کنند. در واقع بر خلاف برخی از نسخه‌های گذشته سری که زیبایی‌شناسی فانتزی‌تری را در بر می‌گرفت، فاینال فانتزی ۱۶ به سمت یک سبک بصری واقع‌گرایانه‌تر تمایل دارد و در این راه به خوبی از قدرت پلی‌استیشن ۵ استفاده کرده است.

۳. Final Fantasy VII Rebirth

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Square Enix Creative

سال انتشار: ۲۰۲۴

پلتفرم: PS5

بازسازی فاینال فانتزی ۷ که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، با محیط‌های پر از جزئیات، مدل‌های شخصیت و جلوه‌های نوری فوق‌العاده خود، مخاطبان را حسابی شگفت‌زده کرد. حال نسخه‌ی Rebirth این را یک گام فراتر می‌برد و از قدرت پلی‌استیشن ۵ برای ایجاد دنیایی بزرگتر و زیباتر استفاده می‌کند. در این نسخه با وجود اینکه بازی جهان باز شده، شاهد کاهشی در گرافیک نیستیم و از تار‌های مو پیچیده و بافت لباس گرفته تا حالت‌های ظریف صورت که طیف وسیع‌تری از احساسات را منتقل می‌کند، زمان زیادی صرف طراحی آن‌ها شده است. از طرفی بازی سیستم‌های نورپردازی بهبودیافته‌ای را به نمایش می‌گذارند که سایه‌های واقعی و اثرات آب و هوایی پویا ایجاد می‌کنند. در این میان کیفیت صحنه‌های سینمایی بازی به حدی است که مانند انیمیشن از پیش رندر شده به نظر می‌رسد.

۲. Ratchet & Clank: Rift Apart

تهیه‌کننده: Sony Interactive / سازنده: Insomniac Games

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: PS5, PC

بازی Ratchet & Clank: Rift Apart از Insomniac Games که در ژوئن ۲۰۲۱ برای پلی‌استیشن ۵ منتشر شد، هویت بصری این سری را تغییر زیادی داد. این بازی با استفاده از قدرت کنسول جدید، دنیایی خیره‌کننده و پر جنب و جوش و پر از هرج و مرج میان بعدی را ارائه می‌دهد. Rift Apart بازیکنان را در ابعاد مختلف می‌برد که هر کدام دارای جلوه‌های بصری منحصر به فرد خود هستند و از نظر کیفیت بافت‌ها، نورپردازی و غیره فوق‌العاد هستند. از طرفی خود رچت و کلنک نیز ارتقای بصری قابل توجهی را در Rift Apart دریافت کردند. بافت‌های خز و فلزی آن‌ها با جزئیات باورنکردنی رندر شده‌اند و این مورد برای رچت بیشتر به چشم می‌خورد، به گونه‌ای که انعکاس محیط را در چشم‌های او می‌توان دید. شخصیت‌های دیگر و دشمنان نیز از این مدل‌سازی پیشرفته بهره می‌برند. همه‌ی این‌ها با انعکاس‌های واقع‌گرایانه که به لطف ردیابی پرتو ایجاد شده، به اثری انجامیده که همچنان پس از سال‌ها، فوق‌العاده است و می‌تواند الگویی برای آثار نسل نهم باشد.

۱. Horizon Forbidden West

تهیه‌کننده: Sony Interactive / سازنده: Guerrilla Games

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم: PS4, PS5, PC

هورایزن فوربیدن وست به عنوان گل سر سبد آثار انحصاری پلی‌استیشن ۵ از نظر بصری، دنباله‌ای بر نسخه‌ی اول است که بازیکنان را به سفری نفس‌گیر در آمریکای متحول شده پساآخرالزمانی می‌برد. این نسخه نقشه‌ی جهان را به طور قابل توجهی گسترش می‌دهد و محیط‌های متنوع‌تری را به نمایش می‌گذارد. بازیکنان از میان جنگل‌های متراکم، بیابان‌های متروک، کوه‌های سر به فلک کشیده پوشیده از برف عبور می‌کنند و حتی خرابه‌های شهر‌های بزرگ را کشف می‌کنند. استودیوی گوریلا گیمز تنها به تنوع بسنده نکرده و از جزئیات زیاد و بافت‌های بسیار باکیفیتی در ساخت این مناظر استفاده می‌کند. برای درک کیفیت بافت‌های این بازی کافی است تا به بخش عکاسی رجوع کنید.

در این میان ایلوی به عنوان پروتاگونیست داستان، حالات چهره‌ی ظریف‌تری دارد و طیف وسیع‌تری از احساسات را در طول مکالمات و صحنه‌های کوتاه منتقل می‌کند. زره و لباس او دارای جزئیاتی پیچیده است. نورپردازی نیز نقش مهمی در جلوه‌های بصری بازی دارد. گوریلا گیمز از تکنیک‌های نورپردازی پیشرفته برای ایجاد چرخه‌های واقع‌گرایانه روز و شب، سایه‌های پویا که به محیط واکنش نشان می‌دهند و غیره استفاده می‌کند. این در حالی است که در هل‌بلید ۲ شاهد دنیایی نه چندان پویا هستیم که تنوع خاصی نیز ندارد. گرافیک بازی با حالت ردیابی پرتو نیز در یک کلام شگفت‌انگیزتر از هر چیزی است که تاکنون دیده‌اید. از نحوه‌ی انعکاس نور از بدنه‌های فلزی ربات‌ها گرفته تا انعکاس محیط در چشمان ایلوی، این فناوری کاری کرده که فوربیدن وست، استاندارد جدیدی را برای گرافیک بازی‌ها تعیین کند.

