بازیگران جدیدی به فیلم Superman پیوستند

جیمز گان اعلام کرده که بازیگران جدیدی برای نقش‌آفرینی در فیلم Superman به خدمت گرفته شدند.

میکائلا هوور و کریستوفر مک‌دونالد دو بازیگر جدیدی هستند که در فیلم سینمایی «سوپرمن» ساخته جیمز گان و از دنیای سینمایی دی‌سی نقش‌آفرینی خواهند کرد، فیلمی که فیلم‌برداری آن در جریان است و برای اکران در سال ۲۰۲۵ میلادی برنامه‌ریزی شده است.

میکائلا هوور که در پروژه‌هایی همچون فیلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 و فیلم The Suicide Squad با جیمز گان همکاری داشته، قرار است در فیلم «سوپرمن» نقش خبرنگار روزنامه Daily Planet به نام کت گرنت را بازی کند و در کنار وی نیز کریستوفر مک‌دونالد ایفای نقش خبرنگار این روزنامه به نام ران تروپ را برعهده خواهد داشت.

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Christopher McDonald, James Gunn, Mikaela Hoover, Superman

منبع متن: gamefa