The Talos Principle 2: Road to Elysium معرفی شد + تاریخ عرضه

PC ، PlayStation 5 ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی ، تریلر بازی ، تریلر، ویدیو و موسیقی

Croteam, Devolver Digital, SGF2024, The Talos Principle 2, The Talos Principle 2: Road to Elysium

منبع متن: gamefa