تریلر انیمیشن سریالی Among Us منتشر شد

به تازگی تریلری برای انیمیشن سریالی Among Us و همچنین عنوان آن منتشر شده است. کمپانی Inner Sloth به تازگی اولین تریلر رسمی را برای انیمیشن سریالی «در میان ما» منتشر کرده است، انیمیشنی سریالی که بر اساس بازی‌ای به همین نام است. این تریلر منتشر شده برای انیمیشن سریالی «در میان ما» تم و […]