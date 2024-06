گزارش: ۱۵ بازی فرست پارتی در Xbox Games Showcase نمایش داده خواهند شد

طبق گزارش جدید منتشر شده، به نظر می‌رسد که شرکت مایکروسافت قصد دارد ۱۵ بازی فرست پارتی را در Xbox Games Showcase نمایش دهد.

بر اساس گزارش جدید تام وارن (Tom Warren) از وبسایت The Verge، شوکیس ایکس باکس یک رویداد بزرگ خواهد بود و بیش از ۱۵ عنوان فرست پارتی که قرار است در سال جاری و سال ۲۰۲۵ عرضه شوند، در آن نمایش خواهند داشت. این نشان می‌دهد که Xbox در چند سال آینده محتوای داخلی بیشتری نسبت به سه یا چهار سال گذشته خواهد داشت.

انتظار می‌رود بازی‌هایی مانند Gears 6 و DOOM بعدی در این رویداد معرفی گردند. علاوه بر این، احتمالاً عناوینی مانند Indiana Jones and The Great Circle، Avowed، بسته الحاقی Starfield و Fable نیز در شوکیس ایکس باکس حضور خواهند داشت. همچنین قرار است پس از این رویداد یک نمایش ویژه از بازی Call of Duty: Black Ops 6 ارائه شود.

رویداد Xbox Games Showcase در تاریخ ۹ ژوئن (۲۰ خرداد و از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران) برگزار خواهد شد.