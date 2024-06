ببینید؛ اولین لگوی افسانه‌ی زلدا با ۲۵۰۰ قطعه رونمایی شد

این مجموعه شامل ۲۵۰۰ قطعه است و اکنون با قیمت ۲۹۹.۹۹ دلار برای پیش‌خرید در دسترس است و ارسال آن از سپتامبر سال جاری آغاز خواهد شد. همچنین همانطور که گفته شده شامل دو بازی مختلف زلدا می‌شود که به شما امکان می‌دهد درخت بزرگ دکو را با شاخ و برگ سبز تابستانی یا شکوفه‌های صورتی بهاری گیلاس بسازید.

این مجموعه دارای چندین نسخه از لینک (Link) است که از کودکی تا بزرگسالی را شامل می‌شود. نسخه‌ی بزرگسالی او در دو لباس سبز از Ocarina of Time و آبی از Breath of the Wild در دسترس خواهد بود. طبق گفته‌ی لگو، ااین مجموعهدارای ویژگی‌های تعاملی از جمله توانایی متحرک‌سازی حالات صورت درخت خواهد بود و از سوی دیگر شامل یک جمجمه، کوروکس، هستو، پری‌ها و حتی پرنسس زلدا است. در کنار درخت ذکر شده، یک برج دیده‌بانی کوچک نیز وجود دارد.

گفتنی است که چندین سری نینتندو از جمله ماریو (Animal Crossing ،(Mario و دانکی کونگ (Donkey Kong) در سال‌های اخیر لگوی خاص خود را دریافت کرده‌اند. با این حال لگو سال‌ها‌ ایده‌های ارائه‌ شده توسط طرفداران برای مجموعه‌ای با مضمون زلدا را رد کرده بود، تا جایی که در سال ۲۰۲۲ به دلیل موارد مربوط به مجوز، درخواست‌ها برای این سری را به طور کامل ممنوع کرده بود. با این حال، شایعات مربوط به مجموعه‌ی رسمی زلدا در فوریه‌ی سال گذشته شروع شد.

همانطور که می‌دانید، افراد می‌توانند با رفتن به سایت لگو، درخواست‌های خود را برای یک مجموعه‌ی جدید به ثبت برسانند و در صورتی که حامیان ایده‌ها به ۱۰ هزارنفر برسد، احتمالا ساخت آن مجموعه بسیار بالا است. در هر صورت، عرضه‌ی این مجموعه برای طرفداران بسیار خوشایند خواهد بود و زیبایی خاصی به دکوراسیون اتاق گیمینگ افراد خواهد داد. می‌توانید در ادامه تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

