تریلری جدید از Fatal Fury: City of the Wolves منتشر شد

در جریان مراسم Summer Game Fest 2024، تریلری جدید از بازی Fatal Fury: City of the Wolves به نمایش گذاشته شد. در این تریلر جدید، به دو شخصیت B. Jenet و Vox Reaper پرداخته شده است. بازی Fatal Fury: City of the Wolves اوایل سال ۲۰۲۵ برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و […]