تصاویری از شخصیت مرموز Rings of Power منتشر شد

پایان تکان دهنده فصل اول سریال Lord of the Rings: Rings of Power مخاطبان را شوکه کرد. سادرلندز نابود شده است و از میان خرابه‌های آن، موردور ظهور می‌کند. هم سادرلندی‌ها و هم نومنیوری‌ها در درگیری وحشیانه‌ای متحمل خسارات قابل توجهی شدند که با افشای حیرت‌انگیز هویت واقعی هالبراند با بازی چارلی ویکرز به عنوان […]

پایان تکان دهنده فصل اول سریال Lord of the Rings: Rings of Power مخاطبان را شوکه کرد. سادرلندز نابود شده است و از میان خرابه‌های آن، موردور ظهور می‌کند. هم سادرلندی‌ها و هم نومنیوری‌ها در درگیری وحشیانه‌ای متحمل خسارات قابل توجهی شدند که با افشای حیرت‌انگیز هویت واقعی هالبراند با بازی چارلی ویکرز به عنوان ساورون به اوج خود رسید؛ اتفاقی که بسیاری از طرفداران اعتراف می‌کنند آن را پیش‌بینی کرده بودند. با گسترش تاریکی در فصل دوم، صحنه برای اتحادهای جدید و چهره‌های تازه چیده شده است. یکی از هیجان‌انگیزترین شخصیت‌های جدید که به بازیگران اضافه شده، استرید با بازی نیا تولی است که برای نقش‌آفرینی در سریال «ترغیب» نتفلیکس و نمایش صحنه‌ای «اقیانوسی در انتهای جاده» اثر نیل گایمن شناخته می‌شود. در نگاه اول، او ممکن است فقط یک انسان دیگر به نظر برسد که در آشوب سرزمین میانه جنگ‌زده گرفتار شده است. با این حال، تصاویر اولیه اختصاصی IGN که در رویداد افتتاحیه IGN Live رونمایی شد، او را در حال به اشتراک گذاشتن لحظه‌ای صمیمی با ایسیلدور نشان می‌دهد که باعث ایجاد کنجکاوی در بین طرفداران می‌شود. سفر استرید در آغاز فصل دوم آغاز می‌شود، جایی که او با ایسیلدور (ماکسیم بالدری) و آرن‌دیر (اسماعیل کروز کوردوا) روبرو می‌شود. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Rings of Power, The Lord of the Rings: Rings of Power, ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت

منبع متن: gamefa