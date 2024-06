لیست تروفی‌های Alan Wake 2: Night Springs منتشر شد

فهرست تروفی‌‌های بسته‌الحاقی Night Springs بازی Alan Wake 2 منتشر شد. این عنوان شامل ۱۱ تروفی برونز و ۱ تروفی نقره‌ای می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: Accessorize!Take the “accessories” from the kitchen Hot Biscuits!Defeat 3 Haters at once with any kind of explosive I Could Listen to Him All DayListen to all […]