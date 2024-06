تصاویر جدیدی از فصل چهارم سریال The Witcher منتشر شد

تصاویر جدیدی از فصل چهارم سریال The Witcher منتشر شد امیررضا نوذرپور ۲۰:۰۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

تصاویر جدیدی از پشت صحنه‌ی فصل چهارم سریال The Witcher منتشر شده و می‌توان اولین نگاه را به شخصیت سیری و گروه The Rats داشت. این سکانس دقیقا برداشتی از صحنه‌ای در کتاب است که گروه The Rats به کالسکه‌ی بارون در نیلفگارد حمله می‌کنند. در این صحنه بنظر می‌آید که سیری گلوی دختر بارون را می‌برد و این یعنی شخصیت او بیشتر به سمت تاریکی رفته است. این کار او جوابی به بارون بود که در میان کسانی بود که لئو بونهارت را برای گرفتنش استخدام کردند. این تصاویر را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال The Witcher, فریا آلن, لیام همسورث منبع متن: gamefa