تاریخ عرضه بازی Flintlock: The Siege Of Dawn با انتشار تریلری مشخص شد

طی شوکیس بازی‌های ایکس باکس، استودیوی A44 Games از تاریخ عرضه بازی Flintlock: The Siege Of Dawn پرده برداری کرد. تریلر جدید این بازی را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: بازی Flintlock: The Siege Of Dawn در تاریخ ۱۸ جولای ۲۰۲۴ (۲۸ تیر ۱۴۰۳) برای ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.