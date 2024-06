ویدیو: بازی DOOM: The Dark Ages به صورت رسمی معرفی شد؛ عرضه در ۲۰۲۵

تریلر بازی DOOM: The Dark Ages به صورت رسمی در شوکیس ایکس باکس به نمایش در آمد. در ادامه تریلر بازی DOOM: The Dark Ages را تماشا می‌کنید: در توضیحات رسمی بازی اشاره شده که The Dark Ages، پیش درآمدی بر بازی DOOM 2016 خواهد بود و توسط id Software با آخرین موتور بازی‌سازی idTech […]