همه‌ی آنچه در مراسم سامر گیم فست ۲۰۲۴ گدشت + تمام تریلرها

جف‌ کیلی؛ مجری و میزبان رویداد تابستانه‌ی بازی‌های ویدیویی با تسلیت و گرامیداشت نسبت به تمام بازی‌سازانی که طی اخراج‌های گسترده و اخیر صنعت بازی شغل‌شان را از دست داده‌اند، مراسم را آغاز کرد. پس از این، او از موفقیت روزافزون عناوین مستقل پرده برداشت و با یادآوری این موضوع که چنین آثاری بخش بزرگی از صنعت ویدیوگیم را به دوش می‌کشند بهمان خبر داد که سامر گیم فست امسال هم قرار است با نمایش‌های متنوعی از بازی‌های ایندی همراه باشد.

معرفی بازی LEGO Horizon Adventures؛ انتشار در تعطیلات ۲۰۲۴

اولین نمایش مراسم متعلق به بازی LEGO Horizon Adventures بود. عنوانی که از مدت‌ها پیش اخبار و شایعات مختلفی حول آن مطرح شده بود و لیک‌های اخیر هم به معرفی آن در سامر گیم فست ۲۰۲۴ اشاره داشتند. لگو هورایزن ادونچرز همان‌گونه که از نامش مشخص است، ماجراجویی‌های ایلوی را در دنیای لگو دنبال می‌کند و توسط استودیوهای گوریلا (Guerrilla Games) و گوبو (Gobo) توسعه داده شده است.

در توضیحات داستانی بازی به این اشاره شده که گیمر در این عنوان، وقایع و اتفاقاتی که ایلوی در بازی هورایزن زیرو داون (Horizon Zero Dawn) پشت سر گذاشت را این بار در دنیای لگو تجربه خواهد کرد. البته با این تفاوت که این بار می‌توانید یک بازیکن دیگر را در ماجراجویی‌های‌تان شریک کنید و با همکاری یکدیگر موانع را کنار بزنید. این بازی از بخش کوآپ آفلاین و آنلاین بهره می‌برد و طبق وعده سازندگان تمام و کمال به عنوان یک تجربه اکشنِ دونفره طراحی شده است. بازی LEGO Horizon Adventures در تعطیلات سال ۲۰۲۴ میلادی راهی پلی استیشن ۵، نینتندو سوییچ و کامپیوترهای شخصی می‌شود.

رونمایی از No More Room in Hell 2؛ ترسناکِ چندنفره‌ی بقامحور!

پس از این، از دنباله‌ی بازی No More Room in Hell رونمایی شد؛ عنوانی زامبی‌محور و ترسناک که توسط تیم توسعه Torn Banner در دست ساخت است. این اثر که ابتدا در سال ۲۰۱۱ به عنوان یک ماد برای Left 4 Dead معرفی شد حال با دریافت یک دنباله، باری دیگر بازیکنان را به سوی تجربه‌ای وحشتناک و تیمی (چندنفره) فرا می‌خواند.

بازی No More Room in Hell 2 در ماه اکتبر و به‌طور دقیق در بازه‌ی هالووین ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد. این بازی از ۸ بازیکن همزمان پشتیبانی می‌کند و گیمر باید ضمن جمع‌آوری و دخیره منابع، اتحادی قوی با همراهانش رقم بزند تا بتواند زامبی‌ها را نابود، ماموریتش را تکمیل و بقای خود را تضمین کند.

بازگشت به دنیای جادوگری هری پاتر با Harry Potter: Quidditch Champions

نمایش بعدی مراسم به رونمایی و پخش تریلر داستانی بازی هری پاتر: کوییدیچ چمپیونز اختصاص یافت. این عنوان که توسط استودیوهای WB Games و Unbroken Studios در دست توسعه است، در تاریخ ۳ سپتامبر (۱۳ شهریور ۱۴۰۳) با برچسب قیمت ۳۰ دلاری برای کنسول‌های پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. همچنین دارندگان سرویس اشتراکی پلی استیشن پلاس می‌توانند از تاریخ ۱۳ شهریور تا ۹ مهر ماه، بدون پرداخت هزینه‌ی اضافه به تجربه این اثر مشغول شوند.

بازی Harry Potter: Quidditch Champions به بازیکنان اجازه می‌دهد تا ورزش هیجان‌انگیز و جادویی دنیای هری پاتر را این بار در قالب ویدیوگیم تجربه کنند. گیمر می‌تواند این اثر را به صورت تک‌نفره و چندنفره تجربه نماید و در رقابت‌های آنلاین آن شرکت کند. همچنین می‌دانیم که این اثر به شما این اجازه را می‌دهد تا در هر یک از پست‌های دلخواه‌تان شامل ضربه‌زن (Beater)، تعقیب‌کننده (Chaser)، محافظ (Keeper) و جستجوگر (Seeker) به مسابقات کوییدیچ بپیوندید.

فرار از زندان آنلاین و بانمک در بازی ایندی Cuffbust

تریلر بعدی مراسم، بازی جدید سازنده Choo-Choo Charles را به نمایش گذاشت. بازی Cuffbust یک بازی چندنفره است که گیمر در آن کنترل شخصیت‌های کارتونیِ خرس‌مانند و بامزه‌ای را به دست می‌گیرد و ماموریت دارد تا از زندان فرار کند. در این مسیر موانعی وجود دارد و طبیعی است که پلیس‌ها دشمنان اصلی شما در این راه هستند. همین مساله هم سناریوهای عجیب و پرهرج‌و‌مرجی را برای بازی رقم زده است. این عنوان برای انتشار در سال ۲۰۲۵ برای کامپیوترهای شخصی برنامه‌ریزی شده است.

تریلر سینمایی جدید بازی Star Wars Outlaws

در ادامه با نمایش داده شدن تریلر تازه‌ای از بازی استار وارز اوتلاز، متوجه شدیم این عنوان در شوکیس آتی یوبیسافت حضور دارد و بدین ترتیب به‌زودی شاهد رونمایی مفصل از جنبه‌های مختلف داستان و گیم‌پلی این اثر خواهیم بود. رویداد یوبیسافت فوروارد در تاریخ ۱۰ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۴۰۳) برگزار خواهد شد و در جریان آن شاهد نمایش عناوین مختلف این کمپانی هستیم.

بازی Star Wars Outlaws در تاریخ ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ (۹ شهریور ۱۴۰۳) برای کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و پی‌سی منتشر می‌شود.

تریلر گیم‌پلی بازی Neva از سازندگان بازی Gris

بازی Neva محصول استودیوی Nomada که احتمالا آن‌ها را با بازی زیبای Gris به‌خاطر آورید، ما را با ماجراهای دختری به نام آلبا (Alba) همراه می‌کند. او به همراه یک توله گرگ سفری را آغاز و به نبرد نیروهای تاریکی می‌رود. در تریلر گیم‌پلی جدید بازی دیدیم که این دو طی مبارزه و رد کردن موانع محیطی با یکدیگر همکاری می‌کنند و این توله گرگ آرام آرام در طول بازی رشد می‌کند و تکامل می‌یابد. در انتهای تریلر هم می‌بینیم که او به موجودی گوزن‌مانند تبدیل شده است.

بازی Neva در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۲۴ میلادی راهی کنسول‌های پلی استیشن ۵، نینتندو سوییچ، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و پی‌سی می‌شود.

معرفی بازی Civilization 7؛ وقتی لیک‌ها به حقیقت می‌پیوندند

در این بخش از مراسم، با پخش تریلری هیجان‌انگیز از بازی Civilization 7 رونمایی شد. جالب است بدانید مدتی پس از اینکه کمپانی ۲K در ماه گذشته اعلام کرد آن‌ها قصد رونمایی از عنوان جدیدی از یکی از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین فرنچایزهای خود را دارند، اطلاعاتی به بیرون درز یافت که نشان می‌داد این عنوان چیزی نیست جز Civilization 7.

رونمایی مفصل سیویلیزیشن ۷ قرار است مدتی بعد در تابستان سال ۲۰۲۴ صورت بگیرد و می‌دانیم که بازی برای عرضه در سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده است.

تریلر انیمیشنی جذاب و دیدنی Black Myth: Wukong

حال نوبت به سر زدن به دنیای افسانه‌ای Black Myth: Wukong رسیده بود. تریلر سینمایی و پرجزئیات این عنوان اکشن و نقش‌آفرینی حسابی طرفداران را برای بازی در نقش شاه میمون و سر زدن به اساطیر جادویی و سرزمین خطرناک بازی هیجان‌زده کرده است.

بازی Black Myth: Wukong در تاریخ ۲۰ آگوست ۲۰۲۴ (۳۰ مرداد ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۵ و کامپیوترهای شخصی عرضه می‌شود. دارندگان کنسول ایکس باکس هم باید مدتی بیشتر برای عرضه این اثر روی این پلتفرم منتظر بمانند. چرا که طبق گفته سازندگان آن‌ها هنوز نتوانسته‌اند به کیفیت استاندارد و مدنظرشان دست یابند و بهینه‌سازی بازی برای کنسول‌های نسل نهمی ایکس باکس نیازمند تلاش بیشتر تیم توسعه است.

بازی Asgard’s Wrath 2؛ اولین بازی VR سامر گیم فست ۲۰۲۴

در ادامه تریلری از بازی Asgard’s Wrath 2 با محوریت نمرات و نقدهای بسیار مثبت بازی منتشر شد. این بازی در حال حاضر به‌طور کامل برای تجربه در دسترس است.

تریلر بازی شوتر Once Human

پس از این، تریلری از بازی Once Human محصول Starry Studio به نمایش گذاشته شد. به‌نظر می‌رسد این بازی شوتر قرار است ترکیبی از ژانرهای علمی تخیلی و فانتزی باشد. این اثر در تاریخ ۹ جولای ۲۰۲۴ (۱۹ تیر ۱۴۰۳) برای پی‌سی منتشر می‌شود.

تریلر جدید از بازی وارهمر Space Marine 2

در این بخش از مراسم، شاهد پخش تریلر بازی Warhammer 40,000: Space Marine 2 بودیم. اگر طرفدار سری بازی‌های وارهمر هستید پس گوش به زنگ باشید. چرا که این عنوان در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ (۱۹ شهریور ۱۴۰۳) برای کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و پی‌سی منتشر می‌شود.

نمایش تازه بازی Metaphor ReFantazio؛ جدیدترین اثر سازندگان پرسونا

بازی Metaphor ReFantazio جدیدترین بازی سازندگان پرسونا ۳، پرسونا ۴ و پرسونا ۵ است. داستان بازی ما را به پادشاهی متحد Euchronia می‌برد؛ جایی که پس از به قتل رسیدن پادشاه آشوب همه‌جا را فرا گرفته است. پس از این موضوع یک تورنمنت سلطنتی برای انتخاب پادشاه جدید برگزار می‌شود اما برخلاف باور همگان شاهزاده همچنان زنده است و همین مساله حوادث بعدی قصه را زمینه‌چینی می‌کند.

این بازی در تاریخ ۱۱ اکتیر ۲۰۲۴ (۲۰ مهر ۱۴۰۳) راهی کنسول‌های پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و رایانه‌های شخصی می‌شود.

بازگشت بتمن آرکام در قالب یک بازی واقعیت مجازی

تریلر بعدی به بازی Batman Arkham Shadow اختصاص یافت؛ اثر جدید فرنچایز آرکهام که به صورت انحصاری برای هدست واقعیت مجازی متا کوئست ۳ منتشر می‌شود. این بازی طی همکاری مشترک استودیوهای Camouflaj (سازندگان Iron Man VR و Republique VR) و Oculus در همکاری با برادران وارنر و دی‌سی توسعه داده می‌شود.

آرکهام شدوز وعده‌ی روایتی تازه در دنیای بتمن آرکهام را می‌دهد و طبق تریلر به‌نظر می‌رسد ویلن و شرور اصلی قصه رت کینگ (Rat king) یا همان شاه موش باشد.

محتوبات جدید بازی Street Fighter 6؛ اولین کاراکترهای مهمان سری استریت فایتر

تریلر بعدی متعلق به بازی استریت فایتر ۶ بود؛ جایی که شخصیت‌های جدید سال دوم این اثر معرفی شدند. بدین ترتیب ام. بایسون (M. Bison)، تری (Terry)، الینا (Elena) و مای (Mai) از جمله کاراکترهایی هستند که به‌زودی شاهد حضور آن‌ها در بازی خواهیم بود.

بازی Tears of Metal؛ بازگشت به قرون وسطی

استودیوی پیپر کالت (Paper Cult) با بازی Tears of Metal ما را به قرون وسطی می‌برد. این عنوان هک اند اسلش گیمر را راهی نبرد با انبوهی از دشمنان می‌کند و چالش‌های دشواری را مقابلش قرار می‌دهد. داستان بازی در اسکاتلند جریان دارد و از قابلیت کوآپ و چندنفره نیز پشتیبانی می‌کند. این اثر در تاریخ نامشخصی راهی کامپیوترهای شخصی خواهد شد.

مشخص شدن تاریخ انتشار بازی Dragon Ball: Sparking! Zero

پس از این تریلری از بازی Dragon Ball: Sparking! Zero پخش شد و ما را با حال و هوای این اثر آشنا کرد. اسپارکلینگ زیرو یک بازی فایتینگ (مبارزه‌ای) است که در آن کنترل شخصیت‌های مختلفی از دنیای دراگون بال را به دست گرفته و نبرد پرآشوب خود را آغاز می‌کنید.

بازی Dragon Ball: Sparking! Zero در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۰ مهر ۱۴۰۳) برای کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و پی‌سی منتشر می‌شود.

کمپین داستانی Delta Force: Hawk Ops معرفی شد

در این نقطه، نوبت به بازی Delta Force: Hawk Ops رسید. این اثر شوتر چند نفره تریلر جدیدی در مراسم سامر گیم فست ۲۰۲۴ دریافت کرد و پس از آن جف کیلی از کمپین داستانی این اثر تحت عنوان Black Hawk Down پرده برداشت. این بخش داستانی، برداشت سازندگان بازی از حادثه واقعی و ناگواری است که در اکتبر سال ۱۹۹۳ در سومالی رخ داد. نام Black Hawk Down هم با الهام از فیلمی به همین نام که توسط ریدلی اسکات کارگردانی شده، انتخاب شده است.

تست آلفای بازی Delta Force: Hawk Ops در جولای ۲۰۲۴ برگزار می‌شود و تنها روی کامپیوترهای شخصی قابل تجربه خواهد بود.

تریلر بازی مبارزه‌ای Fatal Fury: City of The Wolves شخصیت‌های تازه‌ای معرفی کرد

رویداد تابستانه بازی‌ها با پخش تریلری از بازی Fatal Fury: City of The Wolves ادامه یافت که در جریان آن شاهد معرفی شخصیت‌های این اثر بودیم. این عنوان در تاریخ نامعلومی از سال ۲۰۲۵ راهی کنسول‌های پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و رایانه‌های شخصی می‌شود.

بازی Battle Crush

تریلر بعدی رویداد، بازی بتل کراش را به نمایش گذاشت و ترکیبی از گیم‌پلی و انیمیشن‌های بامزه این اثر را برای حضار پخش کرد. بازی Battle Crush در تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۲۴ (۶ مرداد ۱۴۰۳) به صورت دسترسی زودهنگام برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

تریلر بازی MechaBreak شبیه به گاندام می‌ماند

تریلر بازی مکابریک احتمالا همان چیزی بود که طرفداران این سبک دوست داشتند در این مراسم ببینند. این تریلر هم نبردهای هوایی و هم مبارزات زمینی را به نمایش گذاشت. بتای محدود این اثر در آگوست ۲۰۲۴ برای رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

رونمایی از مجموعه بازی‌های ترسناک استودیوی بلوم‌هاوس

همان‌طور که در اخبار و گزارشات شنیده بودیم، استودیوی بلوم‌هاوس (Blumhouse) که در ساخت آثار سینمایی ترسناک فعالیت دارد، حال سعی دارد تا به دنیای بازی‌های ویدیویی ورود کند. حاصل تلاش این استودیو را در سامر گیم فست ۲۰۲۴ مشاهده کردیم. جایی که جیسون بلوم ؛ مدیر عامل و موسس این کمپانی روی صحنه ظاهر شد و از بازی‌های در دست ساخت این استودیو پرده برداشت:

بازی Crisol: Theater of Idols محصول استودیوی Vermila

بازی Grave Seasons محصول استودیوی Perfect Garbage

بازی Sleep Awake محصول استودیوی Eyes Out

بازی Fear The Spotlight محصول استودیوی Cozy Game Pals

بازی The Simulation محصول استودیوی PlayMe

Project C محصول استودیوی Half Mermaid که با همکاری برندون کراننبرگ و سم بارلو ساخته می‌شود

تریلر بازی Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind

در ادامه شاهد پخش تریلر بازی Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind بودیم؛ اثری بیت ام آپ و رترو که تنها می‌دانیم در تاریخ نامعلومی از سال جاری میلادی راهی رایانه‌های شخصی می‌شود.

روایت داستان پسربچه و گوزن در تریلر بازی Deer and Boy

طی نمایش بعدی از بازی Deer and Boy رونمایی شد. این بازی قصه‌ای تاثیرگذار از توله گوزن و پسرکی که مراقب آن است را روایت می‌کند. در ادامه تریلر شاهد اکتشاف دنیای جادویی بازی توسط این دو بودیم و دیدیم که این گوزن با پیشروی در بازی رشد می‌کند و به مرور زمان بزرگ‌تر می‌شود. این عنوان مستقل و اکشن ادونچر که توسط استودیوی Life Line Game در دست توسعه است، فعلا تاریخ عرضه دقیق و مشخصی ندارد.

تریلر بازی اکشن و نفش‌آفرینی Kingdom Come: Deliverance 2

بازی Kingdom Come: Deliverance 2 عنوانی اکشن و نقش‌آفرینی است که قصه آن در دوره قرون وسطی روایت می‌شود و توسط استودیوی Warhouse مراحل ساخت را پشت سر می‌گذارد. گیمر در این بازی کنترل شخصیت هنری را به دست می‌گیرد. او که قصد دارد انتقام خون پدر و مادرش را بگیرد طی پیش آمدن خطایی در ماموریتش وارد مسیر اشتباهی می‌شود و خود را در یک ماجراجویی خطرناک گرفتار می‌کند.

این بازی در تاریخ نامشخصی از سال جاری میلادی برای کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و کامپیوترهای شخصی منتشر خواهد شد.

اولین نمایش از گیم‌پلی بازی Slitterhead؛ از خالق سایلنت هیل

بازی اسلیترهد اثر ترسناکی است که توسط استودیوی Bokeh Game و خالق سایلنت هیل یعنی آقای کیچیرو تویاما در دست توسعه است. تا پیش از این تنها تیزر معرفی بازی را دیده بودیم اما اکنون اولین تریلر گیم‌پلی این عنوان نیز منتشر شده که روند متفاوت و هیولاهای عجیب و غریب بازی را بهمان نشان می‌دهد.

بازی Slitterhead در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آبان ۱۴۰۳) برای کنسول‌های پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد.

تریلر بازی Killer Bean؛ بامزه‌ترین نمایش دیشب

در بازی Killer Bean گیمر کنترل شخصیت لوبیای قاتل را به دست می‌گیرد. این لوبیا قبلا به عنوان آدم‌کش برای آژانس سایه کار می‌کرد و حال طی یک‌سری اتفاقات مسیر انتقام را در پیش می‌گیرد. این عنوان شوتر سوم‌شخص و روگ‌لایت در تابستان سال جاری میلادی به صورت دسترسی زودهنگام عرضه خواهد شد.

کوهنوردی و بقا در تریلر رونمایی بازی Cairn

پس از این شاهد رونمایی از بازی Cairn محصول استودیوی The Game Bakers بودیم. تریلر این بازی صعود از کوه و صخره‌ها را به نمایش گذاشت و ما را با شخصیت کایرن که کوهنوردی پرتلاش است آشنا کرد. سفر و ماجراهایی که این شخصیت در بازی پشت سر می‌گذارد با الهام از تاریخچه خانوادگی یکی از توسعه‌دهندگان این عنوان ساخته شده است.

بازی جدید خالق استنلی پارابل یک بازی مزرعه‌داری است؟

این مراسم با رونمایی از بازی Wanderstop ادامه یافت. توسعه این بازی بر عهده خالق The Stanley Parable است و زن جوانی را دنبال می‌کند که از اختلال پس از صانحه رنج می‌برد. او که قبلا در میدان نبرد بوده حال یک چای‌فروشی را می‌گرداند و در محیطی آرامش‌بخش به کار خود ادامه می‌دهد؛ غافل از اینکه کابوس تاریک گذشته هنوز دست از سر او بر نداشته.

بازی Wanderstop در تاریخ نامعلومی از سال جاری میلادی برای پلی استیشن ۵ و پی‌سی منتشر می‌شود.

تریلر داستانی بازی Unknown 9: Awakening

بازی Unknown 9: Awakening کنترل شخصیت هارونا (Haroona) را به شما می‌دهد و اجازه می‌دهد یک سفر جادویی را با او آغاز کنید. هارونا ماجراجویی است که توانایی سفر به بعد عجیبی به نام The Fold را دارد و همین موضوع باعث رخ دادن حوادث ناگوار و خطرناکی می‌شود. این عنوان اکشن ادونچر در تاریخ نامعلومی از پاییز ۲۰۲۴ برای کنسول‌های پلی اسیتشن ۴، پلی استیشن ۵، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و کامپیوترهای شخصی عرضه می‌شود.

نسخه بازسازی‌شده‌ی بازی Monster Hunter Stories به دیگر کنسول‌ها می‌آید

سپس تیزر کوتاهی از نسخه‌های بازسازی‌شده‌ی بازی‌های Monster Hunter Stories و Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin منتشر شد. این دو اثر در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴ (۲۵ خرداد ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۴ و نینتندو سوییچ منتشر خواهند شد.

تریلر داستانی بازی Enotria: The Last Song

نمایش بعدی مراسم سامر گیم فست ۲۰۲۴ به بازی Enotria: The Last Song اختصاص یافت. این بازی اکشن و نقش‌آفرینی در تاریخ ۱۹ سپتامبر (۲۹ شهریور ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود. با این حال اگر حوصله صبر و انتظار برای این اثر را ندارید می‌توانید همین حالا دموی رایگان این عنوان را تجربه نمایید.

تریلر بازی تیراندازی آنلاین The First Descendant و اعلام زمان انتشار آن

بازی The First Descendant اثری سوم‌شخص و شوتر است که توسط استودیوی Nexon مراحل ساخت را پشت سر می‌گذارد. در این بازی شما در نقش دسندنت‌ها ظاهر می‌شوید؛ مبارزانی که وظیفه دارند بشریت را از خطرات و تهدیدهای پیش‌رو حفظ کنند. این عنوان هم به صورت تک‌نفره و هم به صورت کوآپ چهار نفره قابل تجربه خواهد بود.

بازی The First Descendant در تاریخ ۲ جولای ۲۰۲۴ (۱۲ تیر ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت.

پروژه Outersloth؛ حمایت سازندگان Among Us از بازی‌سازان مستقل

در این بخش از مراسم، سازندگان بازی امانگ آس روی صحنه آمدند و از پروژه Outersloth رونمایی کردند. این پروژه شامل حمایت از دیگر توسعه‌دهندگان بازی‌های مستقل می‌شود. آن‌ها گفتند ما با این کار همان پشتیبانی‌ای که مدت‌ها پیش و زمانی که روی بازی Among Us کار می‌کردیم نیاز داشتیم را به این استودیوها می‌دهیم. در ادامه رونمایی کوتاهی از این عناوین ایندی صورت گرفت:

بازی Mars First Logistics محصول استودیوی Shope Shop

بازی Battle Suit Aces محصول استودیوی Trinket

بازی Mossfield Archives محصول استودیوی Any Percent

بازی One Btn Bosses محصول استودیوی Midnight Munchies

بازی Rogue Eclipse محصول استودیوی HUSKRAFTS

بازی Project Dosa محصول استودیوی Outerloop Games

سریال انیمیشنی Among Us ویدیویی بانمک داشت

مراسم سامر گیم فست ۲۰۲۴ تنها به نمایش بازی‌های ویدیویی محدود نشد و در جریان آن شاهد پخش تریلر فیلم و سریال‌ها هم بودیم. یکی از این آثار، سریال انیمیشنی Among Us بود که با یک تیزر یک دقیقه‌ای رونمایی شد و قرار است به‌زودی منتشر شود.

نمایش بازی جدید سونیک و بازگشت شادو به دنیای Sonic Generations

در ادامه نگاهی مختصر به بازی Sonic X Shadow Generations داشتیم. این تریلر علاوه بر نمایش دویدن و سکوبازی‌های سونیک، نگاهی گذرا به قدرت‌های جدید شدو داشت. این عنوان در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ (۴ آبان ۱۴۰۳) برای کنسول‌های پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، نینتندو سوییچ، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و پی‌سی منتشر خواهد شد.

تریلر داستانی جدید بازی Dune: Awakening

بازی Dune: Awakening هفتمین بازی ویدیویی ساخته شده بر اساس فرنچایز تلماسه (بدون در نظر گرفتن ۲ بازی‌ای که پروسه ساخت‌شان متوقف شد) است. این اثر برخلاف عناوین گذشته یک MMO جهان‌باز و بقامحور است که در سیاره آراکیس جریان دارد.

بازی Dune: Awakening فعلا تاریخ انتشار مشخصی ندارد و تنها می‌دانیم که پی‌سی، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و پلی استیشن ۵ به عنوان پلتفرم‌های مقصد این اثر مشخص شده‌اند.

تریلر بازی استراتژی Battle Aces از سازندگان سابق استارکرفت

بازی Battle Aces با یک طراحی هنری زیبا و انیمه‌ای رونمایی شد. پس از این نگاهی به گیم‌پلی بازی داشتیم. طبق گفته سازندگان این عنوان ریل تایم استراتژی (RTS) جوری طراحی شده تا هر سلیقه‌ای را به خود جذب کند. چه در این سبک تازه‌وارد و چه حرفه‌ای باشید، سازندگان این اثر قول داده‌اند گیم‌پلی این اثر را بسیار سرگرم‌کننده و تا حدی که توانسته‌اند ساده و به دور از پیچیدگی طراحی کرده‌اند. بتای محدود بازی Battle Aces به زودی منتشر خواهد شد.

فصل سوم بازی آنلاین و پرطرفدار The Finals نمایش داده شد

سپس تیزری از فصل سوم بازی The Finals منتشر شد که نشان می‌داد محیط آینده بازی کیوتو خواهد بود و این فصل جدید در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴ (۲۴ خرداد ۱۴۰۳) منتشر می‌شود.

بسته الحاقی بسیار مورد انتظار بازی Alan Wake 2 از راه رسید!

در ادامه مراسم، سم لیک پا به صحنه گذاشت و از انتشار نسخه‌های فیزیکی و همچنین عرضه اولین بسته الحاقی بازی الن ویک ۲ خبر داد. بسته الحاقی نایت اسپرینگز (Night Springs) الن ویک ۲ شامل سه اپیزود خواهد بود و کنترل ۳ شخصیت از دنیای الن ویک (شامل جسی فیدن از بازی Control) را در اختیار گیمر قرار می‌دهد. نایت اسپرینگز برای انتشار در روز شنبه ۱۹ خرداد در نظر گرفته شده و این یعنی زمانی که در حال خواندن این مطلب هستید، این اکسپنشن عرضه شده است.

تریلر بازی New World: Aeternum و اعلام انتشار بازی روی کنسول‌ها

انتشار محتوای جدید و نسخه کنسولی بازی New World: Aeternum هم یکی دیگر از آن چیزهایی بود که در جریان مراسم سامر گیم فست ۲۰۲۴ به نمایش درآمد. دارندگان کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری اس و ایکس باکس سری ایکس می‌توانند از تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ (۴ آبان ۱۴۰۳) چه به صورت تک‌نفره و چه به صورت چندنفره به تجربه این اثر مشغول شوند.

به‌روزرسانی بزرگ بازی Honkai: Star Rail به تریلری جدید نشان داده شد

نمایش بعدی به بازی Honkai: Star Rail و به‌روزرسانی مهم و بزرگ آن که در تاریخ ۱۹ ژوئن (۳۰ خرداد ۱۴۰۳) منتشر می‌شود، اختصاص یافت. طبق اعلام سازندگان پس از این آپدیت، ماجراجویی‌های شما در سرزمین Penacony به پایان می‌رسد و رویدادهای تازه‌ای به بازی اضافه می‌شود.

انتشار بازی رایگان Dark and Darker

بازی Dark and Darker یک محیط فانتزی و قرون وسطایی را برای بازیکن فراهم کرده و شما را در یک ماجراجویی اول‌شخص پرشده با خطرات و دشمنان مختلف قرار می‌دهد. در این بازی باید غارها و سیاه‌چال‌های بسیار تاریکی را کاوش کنید؛ محیط‌هایی که تهدیدات ترسناکی را در خود دارند و شما را به چالش می‌کشند. بازی Dark and Darker در حال حاضر به صورت رایگان برای رایانه‌های شخصی در دسترس قرار گرفته است.

تریلر گیم‌پلی بازی Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

بازی Kunitsu-Gami: Path of the Goddess محصول کپکام، اثری هک اند اسلش است که از اساطیر ژاپنی الهامات بسیاری گرفته است. این عنوان در تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۲۴ (۲۹ تیر ۱۴۰۳) برای کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری اس، ابکس باکس سری ایکس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

تریلر بازی Hyper Light Breaker

این بازی که در اواخر تابستان برای رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود، با گیم‌پلی هک اند اسلش و گرافیک سل‌شید جذابش به شما اجازه می‌دهد تا تماما آن را به صورت آنلاین و چندنفره تجربه کنید.

محتوای جدید بازی Party Animals

پس از این، با انتشار تریلری از محتوای جدید بازی بامزه و خشونت‌آمیز پارتی انیمالز (Party Animals) رونمایی شد.

رونمایی دوباره از بازی Skate با نمایش گیم‌پلی آن

همان‌طور که قبل از شروع مراسم اعلام شده بود، شاهد معرفی ریبوت بازی Skate بودیم. این اثر ورزشی برای عرضه در پاییز سال جاری میلادی در نظر گرفته شده است.

آپدیت جدید بازی Palworld

سپس از به‌روزرسانی جدید و بزرگ بازی Palworld رونمایی شد. این آپدیت، یک جزیره جدید با الهام از ژاپن، مجموعه‌ای از پل‌های جدید، سرورهای اختصاصی ایکس باکس و بسیاری موارد دیگر را به بازی اضافه می‌کند. به‌روزرسانی ساکوراجیما (Sakurajima) بازی Palworld برای عرضه در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴ (۷ تیر ۱۴۰۳) برنامه‌ریزی شده است.

انتشار نسخه کنسولی بازی آنلاین و رقابتی Valorant و اعلام زمان بتا

در ادامه مشخص شد بازی ولورانت طی سال جاری میلادی برای کنسول‌های ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و پلی استیشن منتشر خواهد شد. بتای محدود بازی هم در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴ (۲۵ خرداد ۱۴۰۳) در دسترس قرار می‌گیرد.

بازی ویدیویی در فیلم Inside Out 2 و بازی موبایلی Squad Busters

با رسیدن به دقایق انتهایی مراسم کلیپ کوتاه و جدیدی از انیمیشن سینمایی Inside Out 2 منتشر شد و بعد از آن هم شاهد پخش تریلر بازی موبایلی Squad Busters بودیم.

تریلر دوم گیم‌پلی بازی Monster Hunter Wilds از بهترین‌های نمایش بود

جدیدترین بازی مجموعه مانستر هانتر یعنی عنوان Monster Hunter Wilds هم در مراسم سامر گیم فست ۲۰۲۴ حضور داشت و در جریان تریلر جدیدی که از بازی پخش شد، نگاه تازه‌ای به هیولاها، مناظرِ قابل اکتشاف و شخصیت‌هایی که ملاقات خواهید کرد، داشتیم. این بازی در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۲۵ برای کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و کامپیوترهای شخصی منتشر می‌شود.

تریلر گیم‌پلی بازی Phantom Blade Zero؛ آخرین نمایش رویداد سامر گیم فست ۲۰۲۴

در نهایت، دقایق پایانی سامر گیم فست امسال به نمایش جدیدی از بازی Phantom Blade Zero اختصاص یافت. تریلر گیم‌پلی جدید این اثر اکشن و نقش‌آفرینی ما را با جنبه‌های مختلف از این اثر آشنا کرد و تمرکز خاص بازی بر هنرهای رزمی چینی را به رخ می‌کشد. در حال حاضر دموی فنتوم بلید زیرو در نقاط مختلفی از جهان در دسترس قرار گرفته و از همین رو باید طی چند روز آینده منتظر اطلاعات تکمیلی و پیش‌نمایش رسانه‌ها از این عنوان باشیم.

