تریلر هنگام عرضه بازی Still Wakes the Deep منتشر شد

طی رویداد PC Gaming Show، تریلر هنگام عرضه عنوان بقا و ترسناک Still Wakes the Deep منتشر شد. تریلر مذکور را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: بازی Still Wakes the Deep یک اثر ترسناک و بقا است که توسط استودیوی The Chinese Room، سازنده like Everybody’s Gone to the Rapture و Dear Esther در حال […]