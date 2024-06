اکتیویژن به دنبال کاهش حجم Call of Duty Black Ops 6 است

پس از اعلام حجم سرسام آور ۳۰۰ گیگابایتی برای Call of Duty Black Ops 6 در فروشگاه ایکس باکس، شرکت Activision موضوع را شفاف‌تر کرده است. طبق گزارش CharlieIntel در شبکه اجتماعی X، حجم ۳۰۰ گیگابایتی نوشته شده در فروشگاه ایکس باکس مربوط به کل Call of Duty HQ می‌شود. Call of Duty HQ شامل […]