دیابلو ۴ اولین سالگرد خود را با دادن انبوهی از هدایا به بازیکنان جشن می‌گیرد

استودیوی سازنده به‌ عنوان تشکر از شما برای اینکه در یک سال دیگر در مبارزه با نیرو‌های اهریمنی جهنم بخشی از جامعه دیابلود بوده‌اید، رویداد The March of the Goblins را در هر دو بازی دیابلو ۴ و دیابلو ایمورتال که دومین سالگرد خود را نیز جشن می‌گیرند، آغاز کرده است. اول از همه، می‌توانید از ۶ ژوئن (۱۷ خرداد) یک هدیه متشکل از آیتم‌های ظاهری رایگان از فروشگاه دیابلو ۴ درخواست کنید و تا ۲۰ ژوئن (۳۱ خرداد) فرصت دارید همه این هدایا را مطالبه کنید. در همان زمان، شاهد افزایش فعالیت Treasure Goblin در سرتاسر Sanctuary نیز خواهید بود.

اما این همه ماجرا نیست. با اینکه اطلاعات زیادی در مورد قسمت دوم این رویداد وجود ندارد، اما لیلیث قرار است برای اولین سالگرد بازگشتش برکت خود را پخش کند. بلیزارد نشان داده که ۲۵ درصد XP بیشتر و ۵۰ درصد طلای بیشتر وجود خواهد داشت. بنابراین، تمام XP و طلایی که بدست می‌آورید، برای هر کلاسی که در دیابلو ۴ استفاده می‌کنید، موثر است. شما می‌توانید این را با هر پاداش دیگری که دارید جمع کنید تا بتوانید در Sanctuary بجنگید و قوی‌تر از همیشه شوید.

در مورد دیابلو ایمورتال تا پایان ماه ژوئن، می‌توانید گنجینه‌ای را در Trial of Plunder غارت کنید. گابلین‌ها نیز در ایمورتال رژه ‌می‌روند و وظایف هفتگی با موضوع سالگرد را برای تقویت طلا و پیشرفت شما ارائه می‌کنند. بازیکنان همچنین می‌توانند باس Gold-Cursed Goliath و گنجینه‌ای لجندری را دریافت کنند. اطلاعات بیشتر را می‌توانید از وبسایت بلیزارد مطالعه کنید.

در حالی که این سری مدت‌هاست با جامعه هواداران اختصاصی‌اش روی رایانه‌های شخصی شناخته می‌شود، ‌طبق گزارشی که در ماه‌ آوریل از سوی سارا باند (Sarah Bond)، رئیس ایکس‌باکس، بدست آمده، به نظر می‌رسد که دیابلو ۴ به عنوان بخشی از خرید ۶۸.۷ میلیارد دلاری اکتیویژن بلیزارد، روی کنسول‌های ایکس‌باکس محبوب‌تر است. این در حالی است که این بازی نقش‌آفرینی روی رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن نیز موجود است.

منبع: Eurogamer

