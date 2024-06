بازی Flock ماه آینده عرضه می‌شود؛ تریلر جدید آن را ببینید

در این بازی بازیکنان نقش چوپان‌های پرواز را بر عهده می‌گیرند و هر کدام به مجموعه‌ای منحصربه‌فرد خود از موجودات پرنده رسیدگی می‌کنند. بازی لذت پرواز و اکتشاف را با هم ترکیب می‌کند. شما مجموعه حیوانات خود را در طول بازی پرورش داده و به سمت مراتع تازه و دست نخورده پرواز می‌دهید. در طول مسیر، اسرار ارتفاعات زیبا و موجودات وحشی آن را کشف خواهید کرد. اینکه موجودات پرنده عجیب بازی ماهی، پرنده یا مار هستند، در حد یک راز است اما می‌توان گفت که آن‌ها دوستانه هستند و با کمی مهارت می‌توانید آن‌ها را برای پیوستن به گروه خود جذب کنید.

همانطور که گله شما بزرگ می‌شود و موجودات شما پشمالوتر می‌شوند، می‌توانید از پشم آن‌ها برای کلاه، ژاکت پشمی و حتی جوراب استفاده کنید. سبک بصری بازی با توجه به تریلر منتشر شده جذاب به نظر می‌رسد و نوید تجربه‌ای آرامش‌بخش را می‌دهد.

عرضه بازی روی ایکس‌باکس گیم پس می‌تواند خبر خوبی برای طرفداران این سرویس باشد. به خصوص که اخیرا اعلام شده که جدیدترین نسخه از سری کال آو دیوتی یعنی کال آو دیوتی: بلک آپس ۶ نیز روی این سرویس در دسترس قرار خواهد گرفت. این بازی توسط استودیوی Treyarch ساخته شده و به نظر می‌رسد که روی جنگ خلیج فارس تمرکز دارد و بسیاری امیدوارند که این سری را به ریشه‌های خود بازگرداند.

این سرویس همچنین تابستان امسال با بازی ترسناک جدید Still Wakes the Deep که در روز عرضه برای مشترکین عرضه می‌شود، مزین می‌شود. استودیوی سازنده این بازی همچنین در حال کار روی بازی مورد انتظار Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 است که فراز و نشیب‌های زیادی را متحمل شده است.

بازی Flock روی پلی‌استیشن ۴ و ۵، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری ایکس و اس و رایانه‌های شخصی ۲۶ تیر عرضه خواهد شد.

منبع: Gematsu

