استودیوی Eidos برای ساخت Fable به Playground ملحق شد

استودیوی Eidos-Montréal به تازگی اعلام کرد که در روند توسعه بازی مورد انتظار Fable مشارکت خواهد داشت.

همانطور که در شوکیس ایکس باکس دیدیم، سال آینده با عرضه بازی Fable برای PC و ایکس باکس، می‌توانیم دوباره به دنیای جادویی Albion قدم بگذاریم. این خبر هیجان‌انگیز در حالی منتشر می‌شود که حدود دو سال پیش، جیسون شرایر (Jason Schreier)، خبرنگار بلومبرگ، فاش کرد که استودیوی Eidos-Montréal (سازنده Marvel’s Guardians of the Galaxy) که در آن زمان زیرمجموعه Square Enix بود، درست پیش از خریداری شدن توسط Embracer، ساخت نسخه جدیدی از Deus Ex را آغاز کرده بود.

متأسفانه، این پروژه به دلیل برنامه کاهش هزینه‌های Embracer در اوایل سال ۲۰۲۴ لغو شد و ۹۷ نفر از اعضای تیم سازنده آن اخراج شدند. اما خبر خوب این است که استودیوی Eidos-Montréal همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این بار، با همکاری استودیوی Playground Games، روی پروژه‌ مورد انتظار Fable کار می‌کند.

Eidos-Montréal در توییتی اعلام کرد:

ما از اینکه می‌توانیم از توسعه Fable پشتیبانی کنیم، بسیار هیجان‌زده هستیم! همکاری با تیم بااستعداد Playground Games برای خلق یک ماجراجویی فراموش‌نشدنی، فوق‌العاده است.

همانطور که می‌دانید، Crystal Dynamics، استودیوی خواهر Eidos-Montréal، نیز در حال همکاری با استودیوی The Initiative روی پروژه Perfect Dark است که در شوکیس ایکس باکس، به نمایش درآمد.

انتظار می‌رود Fable در سال ۲۰۲۵ منتشر شود. با توجه به همکاری Eidos-Montréal در این پروژه، امیدواریم شاهد عرضه این بازی طبق برنامه و با کیفیتی درخشان باشیم تا انتظارات طرفداران را به طور کامل برآورده کند.