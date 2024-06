تریلر جدید Dragon Age: The Veilguard در یوتیوب بیش از ۱۴۴ هزار دیسلایک دارد

به نظر می‌رسد که استودیوی Bioware نتوانسته با تریلر جدید Dragon Age: The Veilguard، نظر طرفداران سری را جلب کند.

تریلر جدید بازی Dragon Age: The Veilguard در کانال رسمی یوتیوب سری در هنگام نگارش این خبر، ۱۴۴,۲۲۴ دیسلایک (۸۲.۲ درصد) و ۳۱,۲۱۰ لایک (۱۷.۷ درصد) دریافت کرده است. این تریلر در جریان شوکیس شب گذشته ایکس باکس پخش شده بود. دور شدن از ریشه‌های سری و کارتونی شدن جلوه‌های بصری، از انتقادات طرفداران به بازی Dragon Age: The Veilguard است. برخی حتی این اثر را با بازی Suicide Squad: Kill the Justice League مقایسه کرده‌اند.

بازی Dragon Age: The Veilguard در پاییز ۲۰۲۴ برای عرضه خواهد شد. تریلر جدید این عنوان را در این نشانی می‌توانید تماشا کنید. استودیوی Bioware همچنین اعلام کرده در تاریخ ۱۱ ژوئن (۲۲ خرداد) ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران، یک گیم‌پلی ۱۵ دقیقه‌ای از بخش‌های ابتدایی و مقدماتی این بازی منتشر خواهد شد.