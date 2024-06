انتشار اولین تصویر از دنیل کریگ در فیلم Wake Up The Dead Man

به تازگی اولین تصویر از دنیل کریگ در نقش کاراگاه بنویت بلنک در فیلم Wake Up The Dead Man: A Knives Out Mystery منتشر شده است. رایان جانسون خالق فرنچایز Knives Out (چاقوکشی) که همانند دو فیلم پیشین، کارگردانی سومین عنوان در این سری به نام Wake Up The Dead Man: A Knives Out Mystery […]

علی جلیلی ۲۱:۰۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱