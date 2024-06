از DLC داستانی Prince of Persia: The Lost Crown رونمایی شد

در جریان رویداد Ubisoft Forward 2024، از بسته الحاقی داستانی بازی Prince of Persia: The Lost Crown به نام Mask of Darkness رونمایی شد. بسته الحاقی داستانی Prince of Persia: The Lost Crown در سپتامبر امسال بر روی کنسول‌ها و PC منتشر خواهد شد. تریلر معرفی این DLC در قسمت زیر قابل مشاهده است.