اطلاعات جدیدی از Gears of War: E-Day منتشر شد

مایکروسافت و استودیوی کوالیشن (The Coalition) اطلاعات جدیدی از بازی Gears of War: E-Day را به اشتراک گذاشته‌اند. خلاصه اطلاعات منتشر شده از این بازی به شرح زیر است: بازی Gears of War: E-Day برای ایکس باکس سری ایکس/اس و PC در دست توسعه است.