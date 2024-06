به تازگی تریلری از سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس منتشر شده که فیلم‌ها و سریال‌های آینده آن را معرفی می‌کند.

سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس از زمان شروع به کار خودش توانسته آثار بسیار خوب و جذابی را برای مخاطبان به ارمغان بیاورد و حالا نیز قرار است همین روند را ادامه بدهد و در همین راستا تریلری منتشر کرده که نیم نگاهی از درون فیلم‌ها و سریال‌های آینده آن ارائه می‌کند.

تریلر تازه منتشر شده از فیلم‌ها و سریال‌های آینده سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید، بخش‌هایی از فصل دوم سریال Silo با بازی ربکا فرگوسن و همچنین فصل دوم سریال Severance را نشان می‌دهد. این تریلر همچنین نیم نگاهی از سریال Dark Matter را به نمایش می‌گذارد.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

تریلر منتشر شده از سوی سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس دیگر آثار آن را نیز نشان می‌دهد که شامل فصل‌های جدید سریال جاسوسی و مهیج Slow Horses، فیلم Fly Me to the Moon با هنرنمایی اسکارلت جوهانسون و چنینگ تیتوم، فیلم پلیسی، درام و معمایی Presumed Innocent با بازی جیک جیلنهال و سریال Shrinking با بازی هریسون فورد و جیسون سیگل است.

این تریلر همچنین به معرفی سریال‌ها و فیلم‌های جدیدی می‌پردازد که شامل فیلم کمدی Wolfs با هنرنمایی برد پیت و جورج کلونی، فیلم معمایی و جنایی Lady in the Lake با بازی ناتالی پورتمن، فیلم سرقتی و جنایی The Instigators با بازی کیسی افلک و مت دیمون و سریال جنایی و معمایی Bad Monkey ساخته وینس وان است.

علاوه بر این تریلر، تصاویری نیز از فصل دوم سریال «سیلو» منتشر شده که بازیگران مختلف حاضر در این سریال را نشان می‌دهد. در ادامه می‌توانید این تصاویر را مشاهده کنید.