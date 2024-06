همه‌ی آنچه در شوکیس دیشب ایکس باکس اتفاق افتاد + تمام تریلرها

در کنار آثار بزرگ و دهن‌پرکنی مثل بلک آپس ۶، رویداد خرداد ماه ایکس باکس با نمایش بازی‌های بسیار مورد انتظاری نظیر دووم و گیرز و همچنین پخش تریلر و معرفی گسترده‌تر آثاری که قبلا رونمایی شده بودند (فیبل، ایندیانا جونز، Avowed و South of Midnight) حسابی طرفداران را برای آینده این برند ذوق‌زده کرد.

تریلر بخش داستانی بازی Call of Duty: Black Ops 6؛ انتشار در آبان ماه

شوکیس بازی‌های ایکس باکس با تریلری از بخش کمپین و داستانی بازی کال آو دیوتی: بلک آپس ۶ شروع شد. این بازی که توسط تیم تری‌آرک (Treyarch) و ریون سافتور (Raven Software) توسعه داده شده برای انتشار در تاریخ ۲۵ اکتبر (۴ آبان ۱۴۰۳) برنامه‌ریزی شده است.

همان‌طور که احتمالا می‌دانید وقایع بازی پس از پایان جنگ سرد و در دهه ۹۰ میلادی جریان دارد. طبق ادعای سازندگان Call of Duty: Black Ops 6 عنوانی مهیج، اکشن و جاسوسی است که قصه متفاوتی دارد و هیچ‌چیز در آن، آن‌طور که به‌نظر می‌رسد نیست. علاوه بر بخش داستانی، بلک آپس ۶ نوآوری‌های تازه‌ای داشته که به بازیکن اجازه می‌دهد تا با سرعت در هر جهتی که می‌خواهد جرکت کند، سر بخورد و شیرجه بزند. همچنین مود و بخش‌های مختلفی برای این اثر در نظر گرفته شده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حضور بخش مفرح زامبی در بازی اشاره کرد.

بازی Call of Duty: Black Ops 6 در تاریخ ۴ آبان سال جاری برای کنسول‌های ایکس باکس وان، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس، پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. دارندگان سرویس گیم‌پس می‌توانند از همان روز عرضه به بازی دسترسی داشته باشند و به تجربه آن مشغول شوند.

دانلود mp4

رونمایی از بازی Doom: The Dark Ages؛ عرضه در سال ۲۰۲۵

بالاخره بعد از کلی اخبار و شایعه و گزارش‌های مختلف از بازی جدید Doom رونمایی شد. بازی Doom: The Dark Ages خبر از بازگشت دووم اسلیر در این عنوانِ تک‌نفره و اکشن با المان‌های دارک فانتزی می‌دهد. محصول جدید استودیوی افسانه‌ای id Software پیش‌درآمدی بر بازی دووم محصول سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود که بازیکنان را با انبوهی از اهریمنان روبه‌رو می‌کند و قرار است این‌بار داستانی حماسی از نبرد خدایان، پادشاهان و هیولاها را برای‌مان تعریف کند.

بازی Doom: The Dark Ages در تاریخ نامعلومی از سال ۲۰۲۵ راهی کنسول‌های ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس، پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی می‌شود. همچنین بازی از روز عرضه از طریق سرویس گیم پس در دسترس خواهد بود.

دانلود webm

تریلر جدید بازی بقامحور State of Decay 3؛ در جهانی باز کاوش کنید و به نبرد با زامبی‌ها بروید

در ادامه استودیوی Undead Labs تریلر جدیدی از بازی State of Decay 3 به نمایش گذاشت و نگاه نزدیکی از این عنوان جهان‌باز و بقامحور بهمان ارائه داد. نمایش جدید بازی از جهش بزرگ و اساسی این اثر به نسبت عنوان قبلی مجموعه پرده برداشت.

دنیای استیت آو دیکی ۳ ترسیم‌گر جهانی پساآخرالزمانی است که خطر زامبی‌ها و رشد بیمارگونه‌‌شان لحظه‌ای دست از تهدید بشریت برنمی‌دارد. شما به عنوان بازیکن باید در این اثر باید زامبی‌ها را از بین ببرید و زمین‌هایی که توسط آن‌ها تصاحب شده را پس بگیرید تا بتوانید به جامعه‌ی خود کمک کنید و به رشد بقا ادامه دهید. این بازی که به عنوان جاه‌طلبانه‌ترین اثر استودیوی آندد لبز شناخته می‌شود۷ فعلا تاریخ انتشار مشخص و دقیقی ندارد.

دانلود webm

قسمت جدید سری Dragon Age به اسم Veilguard معرفی شد و قهرمان‌هایش را نشان داد

استودیوهای بایوور (Bioware) و الکترونیک آرتز (Electronic Arts) در شوکیس خرداد ماه ایکس باکس، با پخش یک تریلر از بازی Dragon Age: The Veilguard رونمایی کردند. در این تریلر با تیمی هفت نفره آشنا شدیم که هر یک توانایی‌های مخصوص به خود را داشتند.

در این بازی که چهارمین بازی فرنچایز دراگون ایج و دنباله مستقیم Dragon Age: Inquisition محصول سال ۲۰۱۴ میلادی محسوب می‌شود، بازیکن و همراهان جدیدش به سرزمین‌های جدیدی سفر می‌کنند تا خدایان باستانی فاسدی که در حال نابودی جهان هستند را متوقف کند. راستی نباید فراموش کرد که روز سه‌شنبه ۱۱ ژوئن (۲۲ خرداد) اولین تریلر گیم‌پلی بازی منتشر خواهد شد.

بازی Dragon Age: The Veilguard در پاییز سال جاری میلادی راهی کنسول‌های ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس، پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی می‌شود.

دانلود webm

بسته‌ی الحاقی بزرگ بازی استارفیلد گیم‌پلی جدید آن را به نمایش گذاشت

پس از این، تریلر اکسپنشن Shattered Space بازی استارفیلد به نمایش درآمد. یک ایستگاه فضایی مرموز، سیاره‌های جدید و لانه‌ی یک مار بزرگ از محیط‌هایی بودند که به عنوان ماجراجویی‌های تازه بازیکنان در این بازی در نظر گرفته شده‌اند. Shattered Space در تاریخ نامعلومی از سال جاری میلادی عرضه می‌شود. با این حال شما می‌توانید از همین حالا به محتوای تازه‌ای که به بازی اضافه شده شامل یک‌سری کاستوم و لباس مختلف، محیط‌ها و تعدادی ابزار جدید دسترسی داشته باشید.

دانلود webm

بسته‌ی الحاقی جدید بازی Fallout 76 می‌گذارد در نقش یک غول بازی کنید

استارفیلد تنها عنوان بتسدا نبود که محتوای جدیدی دریافت کرد. بازی فال‌اوت ۷۶ قرار است در تاریخ ۱۲ ژوئن (۲۳ خرداد) اکسپنشن تازه‌ای به نام Skyline Valley دریافت کند که بازیکن را به والتی می‌برد که ساکنینش سوژه‌ی آزمایشاتی عجیب و غریب بوده‌اند. همچنین در سال ۲۰۲۵، قابلیت بازی کردن در نقش غول (Ghoul) به این عنوان اضافه می‌شود.

دانلود mp4

رونمایی از بازی نقش‌آفرینی نوبتی Clair Obscur: Expedition 33

نمایش بعدی شوکیس بازی‌های ایکس باکس به عنوان Clair Obscur: Expedition 33 اختصاص یافت. این بازی که در یک نسخه غیرواقعی و فانتزی از دنیای خودمان در جریان است شما را در مسیر ماجراجویی و پیدا کردن موجودی به نام Paintress قرار می‌دهد. این موجود می‌تواند از طریق اثر هنری‌ای که خلق می‌کند جهان را باری دیگر شکل دهد و این همان چیزی است که شما به دنبال آن هستید.

بازی Clair Obscur: Expedition 33 در تاریخ نامعلومی از ۲۰۲۵ راهی کنسول‌های ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و پی‌سی می‌شود. کاربران گیم پس می‌توانند از روز عرضه به تجربه این اثر مشغول شوند.

دانلود webm

اولین تریلر گیم‌پلی بازی South of Midnight

سپس از اولین تریلر گیم‌پلی بازی South of Midnight رونمایی شد. این بازی پروژه جدید استودیوی Compulsion Games است که تا پیش از این بازی We Happy Few را ساخته بودند. در این تریلر نبرد شخصیت اصلی با یک هیولای تاریک و ترسناک را مشاهده کردیم و نگاه تازه‌ای به شخصیت‌هایی نظیر یک تمساح غول‌پیکر و ماهی سخن‌گو داشتیم.

بازی South of Midnight در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۲۵ برای کنسول‌های ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و کامپیوترهای شخصی منتشر می‌شود و مثل همیشه دارندگان سرویس گیم‌پس از همان روز عرضه بدون پرداخت هزینه اضافه می‌توانند سراغ این اثر بروند.

دانلود webm

اعلام تاریخ انتشار بسته‌ی الحاقی بازی World of Warcraft

اکسپنشن جدید بازی World of Warcraft که با نام The War Within شناخته می‌شود، در این مراسم تاریخ عرضه گرفت و تریلر سینمایی بسیار جذابی از آن پخش شد. طرفداران این اثر گوش به زنگ باشند؛ چرا که محتوای World of Warcraft: The War Within

در تاریخ ۲۶ آگوست (۵ شهریور) منتشر می‌شود.

دانلود mp4

تریلر گیم‌پلی Metal Gear Solid Delta: Snake Eater این بازسازی را به‌خوبی نشان داد

در ادامه تریلر جدید و بسیار جذابی از بازی Metal Gear Solid Delta: Snake Eater نمایش داده شد. پروژه بازسازی کونامی به کمک موتور آنریل انجین ۵ جلوه‌های بصری چشمگیری دارد و طبق گفته آن‌ها سعی دارد تا حد امکان، میراث نسخه کلاسیک این اثر را حفظ کند. بازیکن در این اثر اکشن و جاسوسی در نقش نیکد اسنیک (Naked Snake) بازی می‌کند و ماموریت بسیار مهم و حساسی به او سپرده می‌شود. متاسفانه این اثر در حال حاضر هیچ تاریخ عرضه دقیق و مشخصی ندارد و باید منتظر انتشار اطلاعات جدید بازی در آینده باشیم.

دانلود webm

فصل سیزدهم بازی Sea of Thieves

تریلر بعدی مراسم به رونمایی از فصل سیزدهم بازی بسیار محبوب و پرطرفدار Sea of Thieves اختصاص یافت. در فصل تازه این اثر که در تاریخ ۲۵ جولای (۴ مرداد ۱۴۰۳) منتشر می‌شود، می‌توانید راه تاریک و شرورانه‌ای را در پیش بگیرید و به آدم بده‌ی اصلی داستان خود تبدیل شوید.

رونمایی از تاریخ انتشار بازی Flintlock: The Siege of Dawn

مراسم بازی‌های ایکس باکس با پخش تریلری از بازی Flintlock: The Siege of Dawn ادامه یافت. بازیکن در این عنوان سولزلایک از سازندگان Ashen، باید به کمک یک روباه پرنده و سخنگو به شکار و کشتن خدایان مشغول شود. این بازی در تاریخ ۱۸ جولای (۲۸ تیر ۱۴۰۳) برای ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود. دارندگان سرویس گیم پس هم می‌توانند از روز عرضه به این اثر دسترسی داشته باشند.

دانلود mp4

تریلر بازی Age of Mythology Retold

در بازی ریل تایم استراتژیِ (RTS) Age of Mythology Retold باید با انتخاب یک خدا از میان اساطیر یونان، اسکاندیناوی و مصر برای ساخت یک شهر و تمدن و همچین بقا و گسترش آن تلاش کنید. بازی Age of Mythology Retold در تاریخ ۴ سپتامبر (۱۴ شهریور ۱۴۰۳) برای رایانه‌های شخصی، ایکس باکس سری اس و ایکس باکس سری ایکس منتشر می‌شود. مثل همیشه مشترکین سرویس گیم پس هم می‌توانند از روز عرضه بدون پرداخت هزینه اضافه به تجربه آن مشغول شوند.

دانلود mp4

اولین تریلر گیم‌پلی بازی فوق‌العاده مورد انتظار Perfect Dark

بازی Perfect Dark اثر هیجان‌انگیز بعدی‌ای بود که در شوکیس خرداد ماه ایکس باکس توانستیم بخش کوتاه و جالبی از گیم‌پلی آن را ببینیم. بازیکن در این اثر کنترل مامور دارک (Agent Dark) را به دست می‌گیرد و خود را درگیر نبردی بر سر فناوری‌های آینده‌نگرانه خواهد یافت. این عنوان جاسوسی و اکشن اول‌شخص هنوز تاریخ انتشار دقیق و مشخصی ندارد و تنها می‌دانیم که از روز عرضه در میان آرشیو عظیم گیم پس قرار خواهد گرفت.

دانلود mp4

تاریخ انتشار بسته‌ی الحاقی جدید Diablo IV با یک تریلر انیمیشنی شگفت‌انگیز همراه بود

پس از این، یک تریلر سینمایی شدیدا پرحزئیات و زیبا از بسته الحاقی Vessel of Hatred بازی دیابلو ۴ منتشر شد و اعلام شد این عنوان در تاریخ ۸ اکتبر (۱۷ مهر ۱۴۰۳) از راه می‌رسد. Vessel of Hatred علاوه بر اضافه کردن کلاس‌های شخصیتی و مناطق جدید به بازی، ادامه‌دهنده داستان این اثر خواهد بود.

دانلود mp4

تریلر جدید بازی Fable یکی دو ثانیه گیم‌پلی داشت

تریلر تازه بازی فیبل دقیقا همان چیزی بود که علاقه‌مندان به ژانر فانتزی نباید آن را از دست دهند. در نمایش جدید بازی نگاهی به دنیا، آدم‌ها و البته هیولاهای ترسناک دنیای بازی انداختیم. بخش بسیار کوچکی از مبارزات و گیم‌پلی اثر به نمایش گذاشته شد و در نهایت هم اعلام شد این اثر در تاریخ نامعلومی از سال ۲۰۲۵ میلادی راهی کنسول‌های ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس، رایانه‌های شخصی و همین‌طور سرویس گیم پس می‌شود.

دانلود webm

رونمایی از بازی FragPunk؛ اثری شوتر و چندنفره

برای نمایش بعدی سراغ بازی FragPunk رفتیم. عنوانی شوتر و چندنفره که شامل رقابت‌های ۵v5 خواهد بود. چیزی که تا حد زیادی این بازی آنلاین را متفاوت می‌کند مکانیک جالب کارتی‌اش بود که هر بار چالش جدیدی را مقابل بازیکن قرار می‌دهد. این عنوان برای عرضه در سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است.

دانلود webm

معرفی بازی Winter Burrow

بازی Winter Burrow بازیکن را در نقش یک موش بامزه قرار می‌دهد و از شما می‌خواهد تا با پشت سر گذاشتن موانع مختلف و بقا در زمستان بسیار سختی که درگیر آن شده‌اید، بفهمید که چرا خاله‌تان خانه را ترک کرده و به راز این موضوع پی ببرید. بازی Winter Burrow در اوایل سال ۲۰۲۵ به فهرست آثار سرویس گیم پس اضافه خواهد شد.

دانلود mp4

رونمایی از بازی مستقل Mixtape از شرکت هنری تجربی ساز Annapurna

بازی میکس‌تیپ عنوان جدید سازندگان The Artful Escape است که داستان سه دوست و ماجراجویی روزهای پایانی آن‌ها در دبیرستان را روایت می‌کند. در حالی که آن‌ها به سمت مهمانی آخر سال دبیرستان می‌روند، یک پلی لیست موسیقی رویایی‌ترین خاطراتی که با یکدیگر داشته‌اند را باری دیگر زنده می‌کند. Mixtape سعی در روایت ایام نوجوانی و کاوش لحظات مهم آن دوران است. طبق گفته سازندگان نحوه روایت قصه در بازی با کمک موسیقی و گیم‌پلی منحصربه‌فرد آن انجام می‌شود و هر لحظه از آن پر از تنوع و شگفتی است.

بازی Mixtape در تاریخ نامعلومی از سال ۲۰۲۵ میلادی برای کنسول‌های ایکس باکس وان، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس، پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار می‌گیرد. همجنین دارندگان سرویس گیم پس می‌توانند از همان روز عرضه به بازی دسترسی داشته باشند و به تجربه آن مشغول شوند.

دانلود webm

تریلر جدید بازی Microsoft Flight Simulator 2024 از شغل‌های مختلف بازی گفت

جدیدترین نسخه از شبیه‌ساز پرواز مایکروسافت هم تریلر جدیدی در این رویداد دریافت کرد و از ویژگی‌های جدید و هواپیما و هلی‌کوپترهای تازه آن رونمایی شد. بازی Microsoft Flight Simulator 2024 در تاریخ ۱۹ نوامبر (۲۹ آبان ۱۴۰۳) برای کنسول‌های ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و پی‌سی منتشر می‌شود. طبق معمول دارندگان سرویس گیم پس می‌توانند از روز عرضه به بازی دسترسی داشته باشند و به تجربه آن مشغول شوند.

دانلود webm

بازی The Elder Scrolls Online را با تمام بسته‌های الحاقی رایگان بازی کنید (ولی برای مدت محدود)

پس از این، به مناسبت ده سالگی بازی Elder Scrolls Online، تریلری از این عنوان به نمایش گذاشته شد و اعلام شد گیمر‌ها می‌توانند از لحظه پخش تریلر به مدت ۱۰ روز به تجربه این اثر و تمام بسته‌های الحاقی آن به صورت رایگان مشغول شوند. راستی آپدیت The Gold Road این اثر هم در تاریخ ۱۸ ژوئن (۲۹ خرداد ۱۴۰۳) منتشر خواهد شد.

دانلود mp4

قسمت جدید سری بازی‌های Life is Strange به اسم Double Exposure و بازگشت نقش‌ اصلی قدیمی سری

سورپرایز بعدی مراسم بازی Life is Strange: Double Exposure بود که باری دیگر ما را با شخصیت مکس همراه می‌کند. وقتی بهترین دوست مکس به قتل می‌رسد او مجبور می‌شود تا باری دیگر از قدرت‌هایش استفاده کند تا به بعدهای زمانی مختلفی سفر کند و پرده از راز این قتل بردارد.

بازی Life is Strange: Double Exposure در تاریخ ۲۹ اکتبر (۸ آبان ۱۴۰۳) برای کنسول‌های ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس، پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

دانلود webm

تریلر جدید بازی Indiana Jones and The Great Circle بیشتر میان‌پرده بود تا گیم‌پلی

در ادامه تریلر جدیدی از بازی تک‌نفره و اول‌شخص Indiana Jones and The Great Circle منتشر شد. این بازی که توسط استودیوی ماشین گیمز (MachineGames) در دست توسعه است شما را در نقش ایندی؛ باستان‌شناس مشهور قرار می‌دهد و قصه آن بین خط داستانی فیلم‌های Raiders of the Lost Ark و Last Crusade روایت می‌شود. بازیکن در این اثر به اکتشاف رمز و راز Great Circle و قدرت باستانی نهفته در پشت آن می‌پردازد.

در حال حاضر تنها می‌دانیم بازی Indiana Jones and The Great Circle برای انتشار در سال جاری میلادی برنامه‌ریزی شده است. پلتفرم‌های مقصد اثر شامل ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و پی‌سی می‌شود و طبق معمول با خرید اشتراک گیم پس می‌توانید از روز عرضه این اثر را تجربه کنید.

دانلود mp4

تریلر گیم‌پلی بازی رباتیک MechaBreak یادآور گاندام است

اگر مراسم سامر گیم فست را تماشا کرده باشید حتما می‌دانید که بازی مکابریک در آن رویداد نمایش داده شد. حال در شوکیس خرداد ماه بازی‌های ایکس باکس تریلر گیم‌پلی این عنوان پخش شد و ما را با نبردهای زمینی و هوایی آن بیشتر آشنا کرد. بازی MechaBreak در تاریخ نامعلومی از سال ۲۰۲۵ برای کنسول‌های ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

دانلود mp4

رونمایی از بازی اکشن چینی Wuchang: Fallen Feathers

سپس از بازی Wuchang: Fallen Feathers رونمایی شد. اثری که بازیکن را راهی سلاخی هیولاها می‌کند و در تریلر معرفی آن شاهد نبردهای سریع و نگاهی مختصر به جهان بازی بودیم. این عنوان در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۲۵ برای کنسول‌های ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس، پلی استیشن ۵ و کامپیوترهای شخصی عرضه می‌شود. دارندگان سرویس گیم پس می‌توانند از روز عرضه به بازی دسترسی داشته باشند و به تجربه آن مشغول شوند.

دانلود webm

تریلر گیم‌پلی جدید بازی نقش‌آفرینی Avowed

بازی Avowed اثری فانتزی و اول‌شخص محصول استودیوی آبسیدین (Obsidian Entertainment) است که نقش‌آفرینی‌های درجه‌یکی در کارنامه دارد. بازیکن در این اثر با توانایی‌های رزمی و جادویی خود باید به پیشروی در داستان ادامه دهد و تلاش کند حقیقت پشت طاعون کشنده‌ای که باعث به زانو درآمدن جهان بازی شده را کشف کند. بازی Avowed در اواخر سال جاری میلادی برای برای کنسول‌های ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و کامپیوترهای شخصی عرضه می‌شود. طبق روال همیشگی، دارندگان سرویس گیم پس می‌توانند از روز عرضه به تجربه‌ی این اثر مشغول شوند.

دانلود webm

رونمایی از بازی استراتژی Atomfall

در ادامه از بازی اتم‌فال رونمایی شد. اثری از استودیوی Rebellion که آن‌ها را با ساخت فرنچایز Zombie Army و Sniper Elite به‌خاطر داریم. داستان بازی از یک فاجعه هسته‌ای واقعی که در سال ۱۹۵۷ در شمال انگلستان رخ داد الهام گرفته شده اما قصه بازی روایتی نخیلی را دنبال می‌کند؛ جایی که شما خود را پنج سال پس از رخداد این فاجعه در منطقه قرنطینه می‌یابید.

در توضیحات رسمی این اثر می‌خوانیم: «در حومه‌ی شهر، روستاها و سکونتگاه‌ها کاوش کنید و در طول مسیر با افراد عجیب و غریب، فرقه‌های شرور، سازمان‌های دولتی سرکش و دیگر افراد ملاقات کنید. در این عنوان جهان باز به ماجراجویی و اکتشاف بپردازید و در پی جستجوی حقیقت باشید. Atomfall یک بازی تک‌نفره در ژانر اکشن و بقا است که بریتانیای پس از جنگ را با پارانویای جنگ سرد، وحشتِ فولک و عناصر کلاسیک علمی تخیلی بریتانیا ترکیب می‌کند تا یک تجربه گیم‌پلی فراگیر و هیجان‌انگیز ایجاد کند».

بازی Atomfall در بازه‌ای نامعلوم از سال ۲۰۲۵ میلادی راهی کنسول‌های ایکس باکس وان، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس، پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵ و کامپیوترهای شخصی می‌شود. همچنین دارندگان سرویس گیم پس می‌توانند از روز عرضه به تجربه‌ی این اثر مشغول شوند.

دانلود mp4

اولین نگاه به گیم‌پلی بازی Assassin’s Creed Shadows

پس از این، تریلر جدیدی از بازی Assassin’s Creed Shadows منتشر شد و نگاه تازه‌ای به برخی جنبه‌های مخفی‌کاری و اکشن بازی به همراه شخصیت‌های جدید آن ارائه داد. این اثر در تاریخ ۱۵ نوامبر (۲۵ آبان ۱۴۰۳) برای کنسول‌های ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس، پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود.

دانلود webm

تریلر جدید بازی Stalker 2: Heart of Chornobyl گیم‌پلی آن را نشان داد

برای نمایش بعدی، تریلر جدیدی از بازی شوتر اول‌شخص Stalker 2: Heart of Chornobyl منتشر شد. این عنوان پس دچار شدن به انواع و اقسام مشکلات در پروسه ساخت، حال قرار است در تاریخ ۵ سپتامبر (۱۵ شهریور ۱۴۰۳) برای کنسول‌های ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و رایانه‌های شخصی منتشر شود. لازم به ذکر است مشترکین سرویس گیم پس می‌توانند از روز عرضه به تجربه‌ی این اثر مشغول شوند.

دانلود mp4

رونمایی از سخت افزار جدید؛ ایکس باکس‌های نسل نهمی در فرمتی تازه وارد میدان نبرد می‌شوند

با رسیدن به دقایق انتهایی شوکیس خرداد ماه بازی‌های ایکس باکس، از سخت‌افزار نسل نهمی جدید این کمپانی رونمایی شد. این کنسول‌ها عبارتند از:

ایکس باکس سری اس با حافظه ۱ ترابایتی – قیمت: ۳۵۰ دلار

ایکس باکس سری ایکس دیجیتال با حافظه ۱ ترابایتی – قیمت: ۴۵۰ دلار

ایکس باکس سری ایکس با حافظه ۲ ترابایتی – قیمت: ۶۰۰ دلار

دانلود mp4

قسمت جدید مجموعه بازی‌های گیرز آو وار به اسم Gears of War E-Day رونمایی شد

در نهایت شوکیس ایکس باکس با رونمایی از پیش‌درآمد بازی Gears of War تحت عنوان E-Day به پایان رسید. این تریلر سینمایی جذاب و هیجان‌انگیز گرچه شامل گیم‌پلی و تاریخ عرضه نمی‌شد اما نمایش حساب‌شده‌ای داشت و می‌دانیم که بازی از روز عرضه در دسترس مشترکین سرویس گیم پس قرار خواهد گرفت.

دانلود webm

شوکیس بیست و پنج دقیقه‌ای کال آو دیوتی بلک آپس ۶ از پشت صحنه‌ی بازی

مستقیم بعد از این رونمایی، سراغ دایرکت اختصاصی و ۲۵ دقیقه‌ای بازی Call of Duty: Black Ops 6 رفتیم که هر بخش بازی به‌طور مفصل در آن تشریح شد.

دانلود mp4

شما چگونه شوکیس امسال بازی‌های ایکس باکس را ارزیابی می‌کنید؟ آیا این مراسم توانست انتظارات‌تان را برآورده کند؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

نوشته همه‌ی آنچه در شوکیس دیشب ایکس باکس اتفاق افتاد + تمام تریلرها اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala