Gears of War: E-Day به ریشه‌های ترسناک بازی اول بازمی‌گردد

طبق اعلام استودیوی کوالیشن (The Coalition)، در Gears of War: E-Day شاهد بازگشت برخی از المان‌های ترسناک اولین بازی این فرنچایز خواهیم بود. بازی Gears of War: E-Day به جای اینکه دنباله‌ای بر Gears 5 باشد، یک پیش‌درآمد برای این مجموعه به شمار می‌رود و داستان آن به ۱۴ سال قبل از اتفاقات Emergence Day […]