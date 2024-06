Rise of the Ronin پرفروش‌ترین بازی Koei Tecmo تا به امروز است

به نظر می‌رسد بازی اکشن نقش‌آفرینی جهان باز Rise of the Ronin از نظر فروش عملکرد بسیار خوبی را برجای گذاشته است. Rise of the Ronin در ماه مارس سال جاری میلادی منتشر شد و تا حدود زیادی تحت‌الشعاع بازی Dragon’s Dogma 2 قرار گرفت و در مجموع امتیازات متوسطی را از سوی منتقدین دریافت […]