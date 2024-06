اولین تصاویر از انیمیشن The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim منتشر شدند + تاریخ پخش

به تازگی اولین تصاویر از انیمیشن سینمایی The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim منتشر شده و تاریخ پخش آن نیز مشخص شده است.

انیمیشن The Lord of The Rings: The War of The Rohirrim اثری تازه از فرنچایز «ارباب حلقه‌ها» به شمار می‌رود که اتفاقات آن سال‌ها قبل از رویدادهای فیلم‌های اصلی رخ می‌دهد و اتفاقاتی قبل از ماجراجویی‌های بیبلو و فرودو در سرزمین‌های میانه را به تصویر می‌کشد.

در جشنواره فیلم انیمیشن بین‌المللی Annecy سال جاری میلادی ۲۰ دقیقه ابتدایی این انیمیشن برای حاضرین به نمایش گذاشته شده و این در حالی است که علاوه بر آن، اولین تصاویر از آن منتشر شده و همچنین تاریخ اکران آن مشخص شده است. در ادامه می‌توانید این تصاویر تازه منتشر شده را مشاهده کنید.