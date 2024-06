تریلر جدیدی از بازی جدید ایندیانا جونز منتشر شد

مجموعه‌ ایندیانا جونز مدت‌هاست که درخشش پیشین خود را ندارد و علیرغم اینکه آخرین فیلم این مجموعه پول زیادی از دست داده است، با این حال این شخصیت یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های فیلم تاریخ باقی مانده است. اگرچه انتقال به رسانه بازی‌های ویدیویی می‌تواند همان چیزی باشد که برای جلب توجه دوباره طرفداران نیاز دارد. در رویداد جدید ایکس‌باکس، استودیوی سازنده نگاهی گسترده به Indiana Jones and the Great Circle نشان داد و می‌توان گفت که ظاهرا با اثر جذابی مواجه خواهیم شد.

تریلر با یک صحنه طولانی شروع می‌شود، جایی که ایندیانا و جینا به دنبال بازیابی یک عتیقه هستند. شخصیت اصلی آنقدر از نظر صدا و ظاهر به هریسون فورد شباهت دارد که این صحنه انگار مستقیما از یکی از فیلم‌های مجموعه گرفته شده است. شکی نیست که در زمان عرضه، این بازی قطعاً تبدیل به یکی از بهترین بازی‌های ایندیانا جونز در تمام دوران خواهد شد.

البته تریلر فقط شامل صحنه‌های سینمایی نیست بلکه در بخش‌هایی شاهد نگاهی کوتاه به گیم‌پلی اول شخص در بازی هستیم. این بزرگترین نگرانی در مورد بازی خواهد بود، زیرا پیاده‌سازی سری ایندیانا جونز در یک اثر اول شخص دشوار است، اما به نظر می‌رسد که این موضوع جای نگرانی زیادی ندارد. نبرد تن به تن، تیراندازی با اسلحه و حرکت در محیط، همگی به نمایش در می‌آیند اما این تازیانه ایندیانا جونز است که در اینجا مرکز توجه است و به نظر می‌رسد که یکی از سرگرم‌کننده‌ترین عناصر بازی باشد.

مانند هر ماجراجویی ایندیانا جونز، نسخه‌ The Great Circle می‌دهد که این باستان‌شناس افسانه‌ای را در سراسر جهان به مکان‌های مختلف ببرد تا گنج بعدی خود را پیدا کند. این بازی بین رویدادهای Raiders of the Lost Ark و The Last Crusade و در سال ۱۹۳۷ جریان دارد و در آن نیروهای شوم در حال جست‌و‌جوی کره زمین برای راز قدرت باستانی متصل به دایره بزرگ هستند. استودیوی سازنده در گذشته ساخت آثار ولفنشتاین را برعهده داشته و جالب است بدانید که تاد هاوارد نیز تهیه‌کننده اجرایی بازی است.

این بازی در سال ۲۰۲۴ برای ایکس‌باکس سری ایکس و اس، رایانه‌های شخصی و پلتفرم گیم پس در دسترس قرار می‌گیرد.

