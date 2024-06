طبق یک شایعه جدید، به نظر می‌رسد که Xbox قصد دارد بازی‌های بیشتری را در رویداد Gamescom 2024 نمایش دهد.

طبق گفته Parris Lilly از Kinda Funny Games و Gamertag Radio، در حالی که مایکروسافت در رویداد اخیر Xbox Games Showcase بازی‌های متعددی را به نمایش گذاشت، اما ظاهراً این شرکت هنوز چیزهای بیشتری برای نمایش دارد و در همین راستا احتمالاً بازی‌های بیشتری از ایکس باکس در مراسم Gamescom نمایش داده خواهند شد.

Parris Lilly در انجمن Resetera در این باره گفت:

من گفته بودم که ایکس باکس شوکیس خوبی خواهد داشت و نکته جالب این است که چندین نفر در Xbox به من گفته‌اند که چیزهای بیشتری را می‌توانستند در این رویداد نشان دهند و به نظر می‌رسد Gamescom امسال یک رویداد بسیار بزرگ است.

همچنین جز کوردن (Jez Corden) از وبسایت Windows Central با انتشار پستی در صفحه پلتفرم X خود اشاره کرد که مایکروسافت چیزهای بیشتری برای ارائه دارد.

نکته دیوانه کننده در مورد شوکیس ایکس باکس این است که این تنها بخشی از چیزی محسوب می‌شود که در راه خواهد بود.

در رویداد اخیر Xbox Games Showcase بازی‌هایی از جمله Gears of War: E-Day، DOOM: The Dark Ages و بسته الحاقی Starfield: Shattered Space معرفی شدند. همچنین تریلرهای جدیدی از بازی‌های Perfect Dark، State of Decay 3، Indiana Jones and the Great Circle، Fable و Avowed به نمایش درآمدند.

رویداد Gamescom 2024 در تاریخ ۲۱ آگوست (۳۱ مرداد) آغاز خواهد شد و تا تاریخ ۲۵ آگوست (۴ شهریور) ادامه خواهد داشت.