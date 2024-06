بازی جدید Life is Strange قهرمان بازی اول را بازمی‌گرداند؛ تریلر آن را ببینید

در این نسخه مکس کالفیلد (Max Caulfield)، عکاس مقیم دانشگاه معتبر کالدون، نزدیک‌ترین دوست جدیدش، سافی (Safi) را در حالی می‌یابد که در برف مرده یا بهتر است بگوییم که به قتل رسیده است. مکس برای نجات او تلاش می‌کند زمان را به عقب برگرداند و به قدرتی دامن زد که سال‌ها از آن استفاده نکرده است. مکس راه را به یک جدول زمانی موازی باز می‌کند که در آن سافی هنوز زنده و در خطر است.

مکس متوجه می‌شود که قاتل به زودی دوباره در هر دو نسخه از واقعیت حمله خواهد کرد. فقط مکس می‌تواند بین دو خط زمانی موازی جابجا شود تا مشکل قتل را حل کند و از آن جلوگیری کند. به نوعی این قابلیت به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا خلاقانه با محیط و شخصیت‌ها درگیر شوند تا معما‌ها را حل، اطلاعات جدید را کشف یا حتی از موقعیت‌های خطرناک فرار کنند.

این بازی تیم سازنده Life is Strange: Before the Storm و Life is Strange: True Colors، ساخته شده و توسط اسکوئر انیکس (Square Enix) در ۲۹ اکتبر (۸ آبان) برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود. برخلاف True Colors که یک شخصیت جدید را به نمایش می‌گذارد، Life is Strange: Double Exposure بازیکن را به نقش آشنایی برمی‌گرداند که اکنون در مقایسه با ظاهر اصلی‌اش در بازی اول، به‌طور قابل‌توجهی مسن‌تر است.

جالب است بدانید که در سال ۲۰۲۴، استودیوی دک ناین تقریبا ۲۰ درصد از کارکنان خود را اخراج کرد و گزارش‌های بسیاری مبنی بر اینکه این تیم همچنین در طول توسعه بازی‌های Before the Storm ،True Colors و Double Exposure دچار بحران شدید شده به گوش رسید. بنابراین باید دید که چگونه این اتفاق روی جدیدترین بازی مجموعه تاثیر خواهد گذاشت.

این بازی در سه نسخه استاندارد، دلوکس و آلتیمیت در دسترس خواهد بود. بازیکنان می‌توانند نسخه آلتیمیت را از هم‌ اکنون سفارش دهند تا در تاریخ ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر)، یعنی دو هفته قبل از انتشار کامل بازی، به فصل‌های اول و دوم بازی دسترسی داشته باشند

