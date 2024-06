ارین کلیمن به فیلم۲۸Years Later پیوست

ارین کلیمن بازیگر جوان انگلیسی که با حضور در آثاری همانند فیلم تحسین‌شده‌ی The Green Knight به شهرت رسیده است؛ به فیلم مورد انتظار ۲۸Years Later پیوسته است.

کلیمن همچنین پیش‌تر در فیلم Solo: A Star Wars Story (سولو: یک داستان جنگ ستارگان) در نقش انفیس نست و در سریال The Falcon and The Winter Soldier (فالکون و سرباز زمستان) نیز در نقش کارلی مورگنثاو نقش‌آفرینی کرده بود.

فیلم ۲۸Years Later (28 سال بعد)، دنباله‌ای بر فیلم تحسین‌شده‌ی ۲۸Days Later (28 روز بعد) و فیلم ۲۸Weeks Later (28 هفته بعد) خواهد بود.

دنی بویل و الکس گارلند خالقان فیلم ۲۸Days Later باری دیگر برای کار بر روی فیلم ۲۸Years Later به این فرنچایز بازگشته‌اند. همچنین کیلین مورفی بازیگر مشهور و توانمند سینما و تلویزیون که در فیلم ۲۸Days Later در نقش جیم هنرنمایی کرده بود؛ باری دیگر در این نقش در فیلم ۲۸Years Later ظاهر خواهد شد.

فیلم ۲۸Years Later به کارگردانی دنی بویل و بر اساس فیلمنامه‌ای از الکس گارلند و دنی بویل در حال توسعه است. از بازیگران این اثر می‌توان به کیلین مورفی، آرون تیلور-جانسون، ریف فاینز و جودی کومر اشاره کرد.

فیلم ۲۸Years Later در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ (۴ تیر ۱۴۰۴) به روی پرده‌ی نقره‌ای می‌رود.

هنوز جزئیات بیش‌تری از این اثر منتشر نشده است.

منبع: کولایدر