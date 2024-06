شایعه: بازی جدید Turok توسط Saber Interactive در حال ساخت است

اطلاعات فاش شده از پایگاه داده‌های فروشگاه اپیک گیمز نشان می‌دهد که ظاهراً استودیوی Saber Interactive روی توسعه بازی جدید Turok کار می‌کند.

آخرین بازی سری Turok یک اثر ریبوت شده بود که در سال ۲۰۰۸ توسط استودیوی Propaganda Games برای پلی استیشن ۳، ایکس باکس ۳۶۰ و PC منتشر شد. علاوه بر این در نشت اطلاعات اخیر فروشگاه اپیک گیمز، به نسخه‌ی PC عناوین معرفی نشده‌ای از جمله The Last of Us Part 2، Red Dead Redemption، Remnant 3، ریمیک Final Fantasy 9 و چند بازی دیگر اشاره شده است

استودیوی Saber Interactive در حال حاضر بازی Warhammer 40,000: Space Marine 2 را در دست توسعه دارد. این اثر شوتر سوم شخص در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ (۱۹ شهریور ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC منتشر خواهد شد.