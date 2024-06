ببینید؛ متالیکا با رویدادی جذاب به فورتنایت می‌آید

پوسته‌های جدیدی که از امروز در دسترس بازیکنان قرار می‌گیرند شامل اعضای اصلی متالیکا یعنی جیمز هتفیلد (James Hetfield)، لارس اولریک (Lars Ulrich)، کرک همت (Kirk Hammett) و رابرت تروهیو (Robert Trujillo) می‌شوند. این اعضای متالیکا نماد‌های فصل چهارم فورتنایت خواهند بود که نسخه‌های مختلف پوسته‌های آن‌ها از طریق فروشگاه آیتم و بتل پس در دسترس است.

از طرفی کنسرت متالیکا در فورتنایت برگزار خواهد شد که طی آن گروه، شش آهنگ مورد علاقه‌ی طرفداران را اجرا خواهد کرد. این کنسرت در ۲۲ و ۲۳ ژوئن (۲ و ۳ تیر) در سه نوبت برگذار می‌شود. در این میان جام متالیکا در ۱۸ ژوئن (۲۹ خرداد) برگزار می‌شود و به بازیکنان این فرصت را می‌دهد تا قبل از اینکه در فروشگاه وارد شود، ایموت Ringer را بدست آورند. این ایموت را با تبدیل شدن به یکی از برترین بازیکنان در منطقه‌ی خود بدست خواهید آورد. شرکت‌کنندگان می‌توانند حداکثر ده مسابقه را در بازه‌ی زمانی سه ساعته‌ی منطقه‌ی خود انجام دهند و زمان‌بندی این رویداد خاص برای هر منطقه را می‌توان در برگه‌ی Compete در بازی یافت.

جالب است بدانید که یک مسیر و ماشین جدید نیز در بازی Rocket Racing با تم متالیکا در دسترس خواهد بود. طبیعتا موسیقی متالیکا نیز به فورتنایت اضافه خواهد شد. علاوه بر One که از نسخه‌ی پریمیوم فستیوال پس قابل دریافت است، بازیکنان می‌توانند Enter Sandman ،Fuel ،Master of Puppets ،Ride the Lightning را نیز خریداری کنند. نوعی گیتار نیز در نقشه قرار داده شده که بازیکنان با بدست آوردن آن می‌توانند به قابلیت‌های جدیدی دست یابند.

در مورد حالت بازی جدیدی که در کنار محتوای متالیکا به جشنواره‌ی فورتنایت می‌آید، این حالت در Battle Stage اجرا می‌شود و ۱۶ بازیکن در آن شرکت می‌کنند. یک آهنگ تصادفی انتخاب می‌شود و چهار بازیکنی که کمترین امتیاز را در اجرای آن آهنگ کسب کرده‌اند حذف می‌شوند. این چرخه تا زمانی ادامه می‌یابد که یک بازیکن باقی بماند و برنده اعلام شود. در توضیح این حالت آمده است: که اگر آهنگی را می‌شنوید که هنوز به آن مسلط نشده‌اید، نگران نباشید. شما می‌توانید با حمله به حریفان مسیر نبرد را تغییر دهید تا امتیاز آن‌ها را کاهش دهید.

رویداد جدید فورتنایت از امروز آغاز شده است. می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

