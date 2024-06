شایعه: سازنده Black Myth: Wukong پیشنهاد همکاری با Sweet Baby را رد کرده است

بر اساس مطلب جدید منتشر شده از سوی یک رسانۀ چینی، استودیوی Game Science که روی بازی Black Myth: Wukong کار می‌کند، پیشنهاد همکاری با Sweet Baby که هزینه‌ای ۷ میلیون دلاری داشته را رد کرده است.

Sweet Baby یک تیم مشاوره‌ای است که با هدف اعمال تنوع نژادی در بازی‌ها و قرار دادن اقلیت‌ها در مرکز توجه، فعالیت دارد و اخیراً سر و صدای زیادی به پا کرده است. گیمرها موضعی شدید و مخالف در قبال این سازمان دارند و همکاری آن‌ها با استودیوها را عامل کاهش آزادی عمل در خلاقیت می‌دانند. این سازمان مشاوره‌ای تا به این لحظه در ساخت عناوینی مانند God of War Ragnarok ،Suicide Squad: Kill the Justice League و Marvel’s Spider-Man 2 همکاری کرده است و هم‌اکنون با تیم Compulsion Games برای ساخت South of Midnight همکاری می‌کند.

همچنین، Sweet Baby بیشتر با استودیوهای غربی همکاری دارد و به نظر می‌رسد که شرقی‌ها آن را نمی‌پذیرند.

بازی Black Myth: Wukong در تاریخ ۲۰ آگوست ۲۰۲۴ (۳۰ مرداد ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۵ و PC عرضه خواهد شد. نسخه‌ ایکس باکس سری ایکس/اس این اثر با تاخیر و در تاریخی نامعلوم در دسترس قرار خواهد گرفت.