پیتر جکسون فیلم‌سازی برجسته است که به جز فیلم‌های ارباب حلقه‌ها و هابیت، آثار برجسته دیگری را نیز ساخته است.

کارگردان پیتر جکسون یکی از جذاب‌ترین مسیرها در کارنامه حرفه‌ای خودش را دارد؛ او کار خودش را با ساخت فیلم‌های با بودجه کم شروع کرد و سپس در مدتی کوتاه وارد فرنچایزهای حماسی و با بودجه بسیار زیاد شد. دلیل این جهش به ظاهر غیر ممکن از فیلم‌های کالتی و مبهم به سمت موفقیت در جریان اصلی هالیوود، تلاش او برای تحقق این موضوع بوده است.

پیتر جکسون بیشتر به خاطر ساخت سه‌گانه The Lord of the Rings و سه‌گانه Hobbit شهرت دارد اما او فیلم‌های زیادی دیگری نیز ساخته که مهارت او به‌عنوان یک داستان‌سرا را به نمایش می‌گذارند. چه عروسک‌های شیطانی و چه زامبی‌های خونین و میمون‌های غول پیکر باشد، پیتر جکسون به‌عنوان فیلمساز توانسته آثار درخشانی خلق کند. از همان شروع کار، پیتر جکسون سبک و چشم‌اندازی داشت که او را در جمع کارگردانان نخبه سینما قرار داد.

۱۰. فیلم کوتاه Crossing The Line و فیلم The Valley

Braindead, Heavenly Creatures, Meet The Feebles

