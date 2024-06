از انیمه Guilty Gear Strive رونمایی شد

یکی از محبوب‌ترین بازی‌های ویدیویی ژانر مبارزه‌ای به نام Guilty Gear Strive به زودی صاحب انیمه سریالی اختصاصی بسیار جذابی خواهد شد.

یکی از محبوب‌ترین عناوین تاریخ ژانر مبارزه‌ای در دنیای بازی‌های ویدیویی به Guilty Gear مربوط می‌شود که برای نخستین‌بار در دهه ۱۹۹۰ میلادی کار خود را شروع کرده و آخرین نسخه از آن نیز به اثری تحت عنوان Guilty Gear Strive مربوط می‌شود که ۳ سال از زمان انتشار آن گذشته است. اثری که با ۴۴ نقد بر روی کنسول PS5 به میانگین امتیاز ارزشمند ۸۷ دست پیدا کرده است.

حال امروز متوجه شدیم که تیم سازنده این فرنچایز در همکاری با خالق آثاری نظیر Black Rock Shooter و BBK/BRNK یعنی Sanzigen Studios قصد دارد تا اقتباسی انیمه‌ای از این مجموعه را تولید نماید که تحت عنوان Guilty Gear Strive: Dual Risers شناخته می‌شود. استودیو نام برده شده پیشتر تجربه ساخت موزیک ویدیویی جذاب به نام Find Your One Way را برای بازی Guilty Gear Strive داشته است.

با این حال نکته حائز اهمیت به تیم نویسندگی این اقتباس انیمه‌ای مربوط می‌شود که طرفدارانش را حسابی به وجد خواهد آورد. نوریمیتسو کایهو نویسده سری Guilty Gear و خالق انیمه سریالی Fullmetal Alchemist یعنی سیجی میزوشیما در همکاری با یکدیگر داستان Guilty Gear Strive: Dual Risers را به ارمغان خواهند آورد که انتظار می‌رود با روایتی پرزد و خورد و حماسی روبرو شویم. در ادامه می‌توانید نخستین پوستر این انیمه مورد انتظار را شاهد باشید:

Anime, Fighting, Guilty Gear Strive

منبع متن: gamefa