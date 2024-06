استودیوی سازنده Alone in the Dark تعطیل شد

استودیوی Pieces Interactive، خالق بازی Alone in the Dark، با انتشار تصویری در پلتفرم X، رسماً اعلام کرد که تعطیل شده است.

این استودیو مدتی پیش بازی Alone in the Dark را عرضه کرد که نتوانست موفق ظاهر شود. این عنوان هم از نظر منتقدین یک بازی شکست‌خورده تلقی شد و هم مخاطبین چندان از آن استقبال نکردند و مدتی پیش Embracer اعلام کرده بود که به اهداف مالی خود نرسیده است.

منبع متن: gamefa