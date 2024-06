ساخت فیلم ۳Body Problem توسط کارگردان مشهور چینی

به نظر می‌رسد که داستان علمی تخیلی ۳Body Problem با محبوبیت بی‌سابقه‌ای روبرو شده و حال نوبت به ساخت اقتباس سینمایی از آن رسیده است.

یکی از مشهورترین و پیچیده‌ترین مجموعه رمان‌های ژانر علمی تخیلی به Remembrance of Earth’s Past نوشته لیو سیشین مربوط می‌شود که به سبب شهرت رمان نخست، با عنوان ۳Body Problem (مسئله ۳ جسم) نیز شناخته می‌شود که اخیراً کمپانی نتفلیکس در همکاری با دیوید بنیاف، دی. بی. وایس و الکساندر وو اقتباس پرهزینه تلویزیونی از آن را تدارک دیده که با استقبال خوبی از سوی مخاطبین روبرو شده و برای فصل دوم تمدید گشته است. با این حال در آینده‌ای نه چندان دور باید منتظر ساخت اقتباس دیگری از این داستان این بار در مدیوم سینما باشیم.

ماجرا از این قرار است که سینمای کشور چین در نظر دارد تا با همکاری کارگردان مشهور و کارکشته ژانگ ییمو که سابقه تولید آثاری نظیر The Great Wall و The Flowers of War را در کارنامه خود دارد، اقتباس سینمایی از رمان‌های لیو سیشین را پدید بیاورد. مردی که به عنوان بزرگترین و مورد احترام‌ترین کارگردان زنده سینمای چین شناخته شده و در جریان برگزاری جشنواره بین المللی فیلم شانگهای خبر از تولید فیلم مسئله ۳ جسم داده است.

البته که پروسه تولید این فیلم پرهزینه در مراحل ابتدایی قرار داشته و بعید به نظر می‌رسد که فعلاً اطلاعاتی از آن منتشر شود. باید صبر کرد و دید که ژانگ ییمو چه روایتی از ۳Body Problem را پدید خواهد آورد که برای مخاطبین مجموعه تلویزیونی نتفلیکس تازگی داشته باشد. تا آن زمان شاید که حتی فصل دوم این مجموعه نیز در دسترس علاقه مندان قرار گرفته باشد.

منبع: هالیوود ریپورتر