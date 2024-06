بازی چندنفره‌ Battle Vision Network برای کامپیوتر و موبایل معرفی شد؛ تریلر آن را ببینید

بازی Battle Vision Network شبیه ترکیبی از آثار Capybara Games در طول ۲۰ سال فعالیت به عنوان یک استودیوی مستقل است. این بازی مانند Grindstone بر تاکتیک‌های تطبیق رنگ متکی است و هر دور از آن ۵ دقیقه طول می‌کشد. موسیقی بازی نیز توسط جیم گاتری (Jim Guthrie) و سم وبستر (Sam Webster) ساخته شده که در گذشته روی دیگر آثار استودیوی سازنده کار کرده‌اند.

همچنین مبارزه از طریق پازل و به صورت یک در مقابل یک با تاکتیک‌های نوبتی ارائه می‌دهد که آن را در Might & Magic: Clash of Heroes دیده‌ایم. جالب است بدانید که کارگردان Battle Vision Network، دن ویدر (Dan Vader)، این بازی جدید را به عنوان یک جانشین معنوی برای Clash of Heroes با تاکید بر مبارزه چندنفره توصیف کرده است.

بازی Battle Vision Network دارای نیروهای بازشدنی با توانایی‌های ویژه و فهرستی از شخصیت‌های قابل شخصی‌سازی است. محیط‌های بازی عجیب و غریب و رنگارنگ و پر از مملو از موجودات بیگانه، تماشاگران فضانورد مشتاق و اسکلت سخنگو است. تعداد انگشت شماری از تیم‌های کهکشانی در بازی وجود دارد که هر کدام دارای روحیه، کاپیتان و سبک درگیری خاصی هستند. در این میان بازیکنان هر فصل را با مبارزه در زیر پرچم تیم مورد نظر خود و جمع‌آوری امتیاز تعیین می‌کنند که بر آمار، رویداد‌ها و نتایج روایت برای همه تاثیر می‌گذارد.

استودیوی سازنده در حال ساخت این بازی به شکلی است که دسترس‌پذیر اما عمیق و ارزش تکرار بالایی داشته باشد. نتفلیکس نسخه‌های اندروید و iOS بازی را توزیع می‌کند، به این معنی که باید بدون پرداخت هزینه اضافی برای همه مشترکین نتفلیکس در دسترس باشد.

بازی Battle Vision Network در سال ۲۰۲۵ برای رایانه‌های شخصی و موبایل عرضه می‌شود.

Gematsu

