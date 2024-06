جزئیات داستان Wonder Woman در یک نظرسنجی آنلاین لو رفت

بر اساس گزارش‌ها، در بازی Wonder Woman، دایانا برای مبارزه با مهاجمین، به Themyscira باز خواهد گشت. Warner Bros. Discovery علاوه بر اینکه سال مالی خوبی را پشت سر نگذاشته، شکست Suicide Squad: Kills the Justice League نیز به شدت بر درآمد آن‌ها تأثیر گذاشته است. بازی Wonder Woman ساخته‌ی Monolith Productions همچنان در حال […]