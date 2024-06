ویدیوی کوتاه Indiana Jones and the Great Circle گیم‌پلی مخفی‌کاری را نمایش می‌دهد

بتسدا (Bethesda) و MachinGames اخیراً کلیپی از گیم‌پلی Indiana Jones and the Great Circle را منتشر کرده‌اند که مخفی‌کاری را به نمایش می‌گذارد. مایکروسافت در رویداد اخیر Xbox Games Showcase نمایش جدیدی از عنوان اکشن ماجراجویی Indiana Jones and the Great Circle ارائه کرد. در همین راستا بتسدا به تازگی کلیپی کوتاهی از گیم‌پلی این […]