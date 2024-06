نقدها و نمرات بازی Elden Ring Shadow of the Erdtree منتشر شدند

نقدها و نمرات بستۀ‌الحاقی Shadow of the Erdtree بازی Elden Ring در حال انتشار هستند. با بخش نتیجه‌گیری برخی از بررسی‌ها همراه باشید.

گیمفا نیز همراه با پایان امبارگوی بازی، نقد و بررسی Elden Ring Shadow of the Erdtree را منتشر کرد که ابتدا به آن می‌پردازیم:

Gamefa 8.7/10

Shadow of the Erdtree یک تلاش موفق در جهت بازیابی احساسات و غافلگیری‌هایی است که در Elden Ring تجربه کردید. با اثری روبه‌رو هستیم که چه در زمینۀ اکتشاف و چه در بحث درجۀ سختی، طرفداران و مخاطبان هاردکورتر خود را هدف قرار داده و می‌خواهد تجربه‌ای شدت یافته‌تر نسبت به بازی پایه داشته باشید. ساختار پیچیده‌تر نقشه و شیوۀ طراحی باس‌ها، گواهی بر این هستند که فرام‌سافتور انتظار دارد برای DLC غول‌آسای آن‌ها وقت بگذارید. با این وجود، در مسیر پیشی گرفتن از بازی پایه و به توان رساندن نقاط قوت آن، به طور موازی برخی عادت‌ها و ایرادات ذاتی اثر نیز با شدت بیشتری تکرار می‌شوند که قابل چشم‌پوشی نیستند. Elden Ring: Shadow of the Erdtree فرام‌سافتور را کمی آتشی‌مزاج و تندخو به تصویر می‌کشد که در جنبه‌هایی مانند طراحی باس‌ها و مقیاس از کنترل خارج شده است. محمد حسین کریمی

در ادامه، بخش جمع‌بندی برخی بررسی‌های دیگر را برای شما آورده‌ایم:

IGN 10/10

به مانند بازی پایه قبل خود، Elden Ring: Shadow of the Erdtree سطح استاندارد محتویات اضافۀ تک‌نفره را بالاتر می‌برد. این عنوان تمام المان‌های اساسی که بازی RPG پایه در بر داشت را دریافت کرده و در قالب کمپین ۲۰ تا ۲۵ ساعته فشرده می‌کند و چالش‌های فوق‌العاده‌ای را برای جامعۀ مخاطبین درگیر با بازی‌های فرامسافتور ارائه می‌دهد.

Gamespot 10/10

با تمامی چیزهایی که در Shadow of the Erdtree وجود دارد و در کنار محتویات موجود در سرزمین میانه، داستان Elden Ring کامل به نظر می‌رسد و این یک دستاورد خیره‌کننده است. دنیای فانتزی تاریک اثر استادانه طراحی شده و در ساختار پرجزئیات جلوه می‌کند؛ سرزمینی که ظالمانه و خطرناک بوده و از کاراکترهای به یاد ماندنی، قوانین شگفت‌انگیز و مفاهیم یا ایدئولوژی‌های دیوانه‌کننده پُر شده است. این یک دستاورد جدید در جهان‌سازی محسوب می‌شود که یک سر و گردن بالاتر از بقیۀ آثار قرار می‌گیرد و نزدیک‌ترین اثر به آن، Berserk از کنتارو میورا است. Elden Ring: Shadow of the Erdtree یک پیروزی بزرگ برای فرام‌سافتور به حساب می‌آید.

Metro GameCentral 9/10

دقیقاً همان ظرافت و دقت در طراحی که از فرام‌سافتور انتظار دارید، اینجا نیز دیده می‌شود. این عنوان حتی بازی پایه را بهبود داده و یک سر و گردن از آن فراتر می‌رود.

PushSquare 8/10

Shadow of the Erdtree همان استایل از محتویاتی که دو سال پیش عاشقش شدید را ارائه می‌دهد تا این که راه‌ها و مکانیک‌های جدیدی به همراه بیاورد. این کافی است که آن را یک گسترش‌دهندۀ عالی بنامیم، اما این حس را نمی‌توان سرکوب کرد که دوباره یک سری محتویات قدیمی تجربه می‌شوند. با باس‌های جدید، سرزمین‌های قابل اکتشاف تازه و Lore بیشتر، Elden Ring بیشتر در انتظار شما است.

Eurogamer 6/10

بخش زیادی از Elden Ring: Shadow of the Erdtree همان زیبایی بی حد و اندازۀ قبلی را در خود دارد، اما روایت مستقیم و علامت‌گذاری‌ها برای سرراست شدن به معنای آن است که درون‌مایۀ خود را از دست داده.

Much of Elden Ring: Shadow of the Erdtree is more of the same gruelling beauty – but a shift to explict storytelling and signposting means its essence as a living, evolving shared text is lost.

PC ، PlayStation 4 ، PlayStation 5 ، Xbox One X/S ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، امتیازات بازی ها ، انتخاب سردبیر ، بازی ویدیویی

Bandai Namco, Elden Ring, From Software, Shadow of the Erdtree

منبع متن: gamefa