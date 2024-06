بازی شبیه‌ساز زندگی Life by You لغو شد

شرکت پارادوکس اینتراکتیو (Paradox Interactive) از لغو ساخت بازی شبیه‌ساز زندگی Life by You خبر داد. Mattias Lilja، معاون مدیر عامل پارادوکس اینتراکتیو، با انتشار پیامی که در انجمن‌های رسمی Paradox به اشتراک گذاشته شد، لغو شدن بازی Life by You را اعلام کرد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که در ماه مه اعلام […]