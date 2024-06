ویدیو: بازی The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom با زلدا در نقش پروتاگونیست معرفی شد

بازی The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom به تازگی و طی دایرکت جدید نینتندو معرفی شد. شخصیت اصلی این بازی پرنسس زلدا خواهد بود. گیم‌پلی زلدا بیشتر روی حل معماها و پازل‌ها به وسیله Tri Rod متمرکز است.

در ادامه تریلر بازی The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom را مشاهده می‌کنید:

تهیه‌کننده فرنچایز، یعنی ایجی آنوما (Eiji Aonuma)، اشاره کرد که هر بار تجربه بازی، بر اساس انتخاب‌های بازیکن متفاوت است. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ (۵ مهر ۱۴۰۳) روی نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد. همچنین یک نسخه ویژه Switch Lite به رنگ طلایی در روز عرضه در دسترس قرار می‌گیرد.