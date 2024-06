بازی !Thank Goodness You’re Here در اواسط تابستان عرضه می‌شود؛ تریلر جدید آن را ببینید

این بازی توسط استودیوی Coal Supper که متشکل از یک تیم دو نفره با نام‌های ویل تاد (Will Todd) و جیمز کاربوت (James Carbutt) است، به عنوان یک ادای احترام سورئال به شهر زندگی‌شان ساخته می‌شود. در توضیحات بازی آمده که پس از رسیدن زودهنگام برای یک جلسه بزرگ با شهردار یک شهر عجیب و غریب در شمال انگلیس، یک فروشنده دوره گرد وقت می‌گذارد تا به کاوش و ملاقات با مردم محلی بپردازد؛ مردمی که بسیار مشتاق هستند که به او یک سری ماموریت‌های عجیب و غریب بدهند.

این بازی در سبک کمدی است و با گذشت زمان و با اکتشافات و شیطنت‌های بازیکنان در شهر عجیب و غریب بارنزورث، داستان خود را روایت می‌کند. با انجام هر کار عجیب و غریب، مناطق جدیدی از شهر باز می‌شود و ماموریت‌هایی عجیب‌تر از آن در دسترس قرار می‌گیرند. ساکنان رنگارنگ شهر با انیمیشن‌های پرجنب‌ و جوش و دیالوگ‌های کاملا صداگذاری شده زنده می‌شوند.

تریلری که به تازگی از بازی منتشر شده بخش‌های از گیم‌پلی را به نمایش می‌گذارد و با توجه به آن به نظر می‌رسد که با اثری روبرو باشیم که لحظات بسیار خنده‌داری را به ارمغان می‌آورد و در بخش‌هایی حتی ما را به یاد آثاری نظیر پارک جنوبی می‌اندازد.

همچنین تایید شده که مت بری (Matt Berry)، بازیگر انگلیسی که سابقه نقش‌آفرینی در آثاری نظیر Toast of London و What We Do in the Shadows را در کارنامه هنری خود دارد، در این بازی صداپیشگی خواهد کرد. در هر صورت با توجه به اینکه بازی تنها توسط دو نفر ساخته شده، روی کاغذ جذاب به نظر می‌رسد و باید منتظر زمان عرضه بمانیم تا بتوانیم بهتر آن را بررسی کنیم.

بازی !Thank Goodness You’re Here در اول آگوست (۱۱ مرداد) برای پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود. یک دموی کوتاه از بازی نیز هم اکنون در پلتفرم استیم در دسترس است.

