با انتشار تریلری از Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics رونمایی شد

Capcom در سال ۲۰۲۴، بازی Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics را منتشر می‌کند که شامل هفت بازی کلاسیک و آرکید مبارزه‌ای خواهد بود. عرضه بازی روی نینتندو سوییچ، پلی استیشن ۴ و PC تایید شده است ولی خبری از نسخه ایکس باکس نشد.

در ادامه تریلر بازی مذکور را مشاهده می‌کنید:

دانلود

از بازی‌های این مجموعه باید به X-Men vs. Street Fighter و Marvel vs. Capcom 2 در کنار The Punisher اشاره کرد.